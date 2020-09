Esporte Zagueiro Rodrigues concede entrevista na chegada do Grêmio em BH

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na chegada do Grêmio a Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (25), o zagueiro Rodrigues concedeu entrevista coletiva na qual destacou o atual momento do tricolor e falou sobre o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, às 21h, no Mineirão.

O jogador, que ganhou titularidade no clássico Grenal da última quarta-feira, salientou: “Vamos enfrentar uma grande equipe. O Atlético é o primeiro colocado, mas viemos com o objetivo de buscar o resultado positivo e para isso o Renato tem nos dando tranquilidade.”

Perguntado sobre o significado da vitória em cima do tradicional rival, o zagueiro afirmou: “A vitória na Libertadores é muito importante para o grupo, nos dá confiança. Tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo aqui em Belo Horizonte.”

Para a partida pelo Brasileiro, o Grêmio não poderá contar com a dupla de zaga titular. Mas, para Rodrigues, o grupo está muito bem servido em todos os setores: “Geromel e Kannemann são grandes zagueiros, Paulo Miranda e David Braz também são. Tenho certeza que, independente de quem o Renato colocar, vai nos ajudar. Estamos trabalhando muito bem para, quando tivermos a oportunidade, aproveitarmos da melhor forma.”

Para encerrar, destacou que o Atlético-MG conta com bons atacantes e é preciso muito cuidado por parte do sistema defensivo gremista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte