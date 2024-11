Futebol Zebras no futebol: quando times pequenos fazem história

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foto: Pexels

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todo amante do futebol sabe que este é o único esporte em que o mais fraco pode derrotar o mais forte. A imprevisibilidade presente no futebol é tão grande que esses resultados inesperados ganharam um nome: zebra.

A zebra acontece em campeonatos nacionais e internacionais, do Campeonato Gaúcho até a Premier League. Essa imprevisibilidade é um dos motivos pelo qual o futebol é tão emocionante. A seguir, relembre alguns momentos em que times modestos entraram em campo e provaram que, no futebol, tudo pode acontecer até o apito final.

Premier League

Em 2024, o Leicester City está longe de ser um dos favoritos ao título da Premier League. Com odds de 1500.00 em grandes sites de apostas esportivas, o time inglês não inspira muita confiança daqueles que acompanham o campeonato e resolvem fazer apostas a longo prazo. E em 2015/2016, a história também não era diferente, já que no campeonato anterior, o time tinha apenas conseguido escapar do rebaixamento.

Jogando na liga considerada por muitos como mais competitiva do mundo, o Leicester virou uma das maiores zebras da história do futebol recente ao bater gigantes da Inglaterra. Com um elenco modesto treinado pelo italiano Claudio Ranieri, o Leicester surpreendeu o mundo todo ao vencer o campeonato que, desde a temporada de 1994-95, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Arsenal revezavam como campeões.

Sob a liderança do atacante Jamie Vardy e do meio-campista Riyad Mahrez, o Leicester conseguiu manter a regularidade e se beneficiou das oscilações dos outros clubes. Além disso, o time não tinha a pressão dos grandes adversários, mas contava com jogadores comprometidos e um planejamento muito bom com investimento reduzido.

Campeonato Gaúcho

Em 2017, o Campeonato Gaúcho também teve sua zebra. Nem o mais otimista torcedor do Novo Hamburgo imaginaria que seu querido Anilado venceria um campeonato historicamente dominado por Grêmio e Internacional.

Assim como o Leicester, o Anilado tinha um elenco limitado. Mas isso não o impediu de liderar o Gauchão 2017, eliminar o Grêmio nas semifinais e, depois, bateu o Internacional nos pênaltis na grande final. Na época, o feito fez o time ganhar o apelido de “Leicester Gaúcho” e, mais uma vez, um time não favorito mostrou que tudo pode acontecer no campo, principalmente quando se tem um bom planejamento tático, uma boa preparação física e ausência da pressão constante que pesa sobre grandes clubes.

O ano da zebra

O ano de 2004 é considerado o ano das zebras no futebol. No Brasil, o Santo André eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e, na final, venceu o Flamengo do goleiro Júlio César por 2 a 0 com Sandro Gaúcho abrindo o placar em pleno Maracanã lotado. Na Espanha, a Copa do Rei foi conquistada por um Zaragoza sem nenhum craque, mas com jogadores focados que entenderam a importância daquele título para o clube. E foi assim que eles derrotaram os galáticos do Real Madrid de virada por 3 a 2.

Ainda na Europa, nem os adversários, nem a torcida esperavam muito da seleção grega. Sem tradição no futebol e sem craques, esperava-se que a Grécia fosse logo eliminada. Mas naquele ano, a seleção grega conquistou a Eurocopa, ganhando de Portugal comandada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari.

Na América do Sul, o Once Caldas da Colômbia eliminou dois times com muita história na Copa Libertadores: São Paulo e Santos. Na final, a vítima foi o Boca Juniors que foi vencido nos pênaltis, o que fez o Once Caldas se tornar o segundo clube colombiano a vencer o título.

Parte importante da magia do futebol, as zebras provam que os jogos não são decididos apenas por números, mas também por outros fatores como a preparação e mentalidade da equipe, cansaço físico, lesões, pressão emocional, torcida etc. Embora algumas mudanças em determinados torneios dificultem a vida de clubes menores, nada parece impossível no futebol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/zebras-no-futebol-quando-times-pequenos-fazem-historia/

Zebras no futebol: quando times pequenos fazem história

2024-11-12