Mundo Presidente da Ucrânia pede reconhecimento da Rússia como “Estado terrorista”

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Solicitação aconteceu durante reunião com senadores dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenski se reuniu com senadores dos Estados Unidos, no fim de semana, e pediu que a Rússia seja oficialmente reconhecida como um “estado terrorista”. “Mantive conversas com uma delegação de senadores dos EUA liderada pelo líder da minoria republicana no Senado, Mitchell McConnell, em Kiev”, declarou Zelenski.

“Acredito que esta visita mais uma vez demonstra a força do apoio bipartidário ao nosso estado, a força dos laços entre as nações ucranianas e americanas”, continuou.

Discussões sobre o apoio dos EUA à Ucrânia e o endurecimento das sanções à Rússia também ocorreram durante a reunião, segundo Zelenski. “Eu expressei gratidão pela decisão histórica de renovar o programa Lend Lease. Eu pedi o reconhecimento oficial da Rússia como um estado terrorista”, disse Zelenski.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou a Lei de Empréstimo-Arrendamento de Defesa da Democracia da Ucrânia de 2022 em 9 de maio. A nova lei, que facilita alguns requisitos para que os EUA emprestem ou aluguem equipamentos militares à Ucrânia, foi aprovada com maioria bipartidária na Câmara e no Senado dos EUA.

Seus patrocinadores disseram que a legislação dá a Biden autoridade muito mais ampla para ajudar a Ucrânia a se defender contra a Rússia e aborda como os EUA podem levar armas para a Ucrânia mais rapidamente.

O presidente ucraniano também destacou em seu discurso noturno a segurança alimentar, uma questão com a qual ele disse lidar “diariamente”.

“Cada vez mais países ao redor do mundo estão percebendo que a Rússia, ao bloquear o Mar Negro para nós e continuar esta guerra, coloca dezenas de outros países em risco de uma crise de preços no mercado de alimentos e até fome”, disse Zelenski. “Este é outro incentivo para que nossa coalizão antiguerra aja de forma mais decisiva em conjunto”, finalizou.

Restauração

O presidente ucraniano disse que o seu país retomou seis assentamentos das forças russas na sexta-feira (13) e 1.015 no total desde o início do conflito em fevereiro. “Continuamos a restaurar os territórios desocupados da Ucrânia. Até hoje, 1.015 assentamentos foram desocupados, mais seis nas últimas 24 horas”, disse ele em seu discurso noturno.

Não está claro exatamente quanto território esses assentamentos constituem. Zelenski delineou outros ganhos dos militares da Ucrânia nessas áreas. “Devolvemos eletricidade, abastecimento de água, comunicações, transporte, serviços sociais para lá”, disse ele.

Ele também afirmou que “a libertação gradual da região de Kharkiv” prova que a Ucrânia “não deixará ninguém ao inimigo”.

