Zelensky afirma que está "empurrando a guerra ao território do invasor"

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Presidente ucraniano admitiu ataque em território russo. (Foto: ONU/Reprodução)

Pela primeira vez desde o início da guerra, a Ucrânia reconheceu formalmente um ataque ao território russo. Neste domingo (11), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que forças fizeram uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia.

Na quarta-feira (7), o Kremlin disse que soldados ucranianos invadiram a fronteira e atacaram militares russos em Kursk. A ofensiva criou uma nova e inesperada frente de batalha entre os dois lados, a primeira fora da Ucrânia. O ataque fez o presidente russo, Vladimir Putin, adaptar planos e mudar os rumos da guerra. O governo local de Kursk também acusou a Ucrânia do ataque e declarou estado de emergência na região.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Zelesnky afirmou que havia discutido a operação de Kursk com o principal comandante ucraniano, Oleksandr Syrskyi.

“Hoje, recebi vários relatórios do comandante Syrskyi sobre as linhas de frente e nossas ações para empurrar a guerra para o território do agressor”, disse Zelensky neste domingo. “A Ucrânia está provando que pode de fato restaurar a justiça e garantir a pressão necessária sobre o agressor.”

A declaração rompe com a estratégia que o governo ucraniano vinha adotando desde os primeiros relatos de contra-ataque à Rússia na guerra que já dura dois anos e meio. Kiev nunca se pronunciava sobre supostos ataques ucranianos contra alvos russos.

Em um dos maiores ataques ucranianos contra a Rússia durante a guerra entre os dois países, cerca de 1.000 soldados ucranianos atravessaram a fronteira russa na madrugada de 6 de agosto. Com tanques e veículos blindados, cobertos no ar por drones e artilharia, atravessaram campos e florestas da fronteira em direção ao norte da cidade fronteiriça de Sudzha, o último ponto operacional do transbordo do gás natural russo para a Europa via Ucrânia.

Os soldados ucranianos invadiram a região de Kursk na quarta-feira. Eles conseguiram destruir diversos tanques russos e renderam dezenas de soldados de Moscou, de acordo com o governo local. No mesmo dia, a Rússia afirmou que conseguiu controlar a invasão, mas a batalha continuou. Neste domingo, os militares dos dois lados entraram no sexto dia de enfrentamentos na região.

A incursão ucraniana, inesperada, fez com que Putin readaptasse planos de guerra de forma emergencial. Desde o início deste ano, a Rússia conseguiu romper com a paralisia que marcou a guerra da Ucrânia ao longo de 2023 e vinha avançado em alguns fronts de batalha na Ucrânia, aproveitando a demora da chegada de mais verbas e equipamentos de guerra do Ocidente para tropas ucranianas.

Nesta quinta-feira (8), Moscou declarou estado de emergência em Kursk, a região atacada, e convocou mais reservistas para a região de fronteira com a Ucrânia. O governo local também fez restrições no espaço aéreo.

2024-08-11