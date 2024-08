Inter No Beira-Rio, Inter empata em 2 a 2 com o Athletico Paranaense pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto deixou o Colorado com 22 pontos na tabela. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em confronto válido pela 22ª rodada do Brasileirão e disputado no Beira-Rio na noite desse domingo (11), o Inter empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR. Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado ficou com 22 pontos, na 15ª posição da tabela de classificação. Pela competição nacional e novamente jogando em casa, o Colorado volta a campo nesta quarta-feira (14) para enfrentar o Juventude, às 19h30min.

No duelo desse domingo, os gols do Inter foram marcados por Wesley e Wanderson, enquanto João Cruz e Canobbio descontaram para os visitantes.

Após o novo empate, o técnico Roger Machado afirmou: “Fizemos um bom primeiro tempo, superior ao adversário, mas fomos penalizados no final. […] Hoje, pelo menos, a gente conseguiu, dentro dessa indignação de final de jogo, empatar a partida, e acho que esse é o ponto positivo que podemos tirar de tudo isso.”

“Infelizmente, o resultado a gente não controla, mas o que podemos prometer para o torcedor é seguir trabalhando forte e firme. […] Os atletas estão sofrendo, indignados com o momento, e procurando sair dele o mais breve possível para que a gente dê uma resposta ao nosso torcedor. Ele merece uma resposta, e essa resposta não pode ser tanto jogos sem vencer”, disse Roger.

Depois do jogo desse domingo, o Inter comunicou o desligamento do diretor esportivo Magrão. “O clube agradece os serviços prestados e deseja sorte e sucesso na sequência da carreira”, informou o Colorado por meio de nota.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado entre as quatro linhas e no marcador. O Colorado começou pressionando e abriu o placar antes da metade da primeira etapa do jogo. Aos 12 minutos, Wesley recebeu um passe de Gabriel Carvalho, na entrada da área, avançou entre os marcadores e finalizou com tranquilidade, marcando o gol do Inter.

Atrás no placar, o Athletico respondeu às chegadas da equipe gaúcha e buscou o empate. Após escanteio, aos 38min, João Cruz aproveitou a sobra de bola dentro da área e superou o goleiro Rochet, marcando o primeiro gol do Furacão, para deixar tudo igual no placar.

A virada dos visitantes veio no início do segundo tempo. Bruno Zapelli fez um passe preciso para Canobbio, que seguiu com velocidade pela direita, invadiu a área e bateu para o fundo das redes, aos 50min, ampliando o placar para o Athletico.

O jogo parecia definido, já que a defesa paranaense segurou o placar até os acréscimos, mantendo o Inter longe da meta do goleiro Leo Linck. No minuto final, aos 96min, depois de uma cobrança de escanteio direto para a área, Wanderson venceu a marcação e finalizou, arrancando o empate para o Internacional.

Ficha técnica

– Internacional (2): Rochet; Igor Gomes (Bruno Gomes), Agustín Rogel, Robert Renan e Bernabei; Rômulo (Ricardo Mathias), Thiago Maia (Wanderson), Bruno Henrique e Gabriel Carvalho; Wesley e Enner Valencia (Lucas Alario). Téncico: Roger Machado.

– Athletico-PR (2): Léo Linck; Léo Godoy (Erick), Thiago Heleno, Mateo Gamarra e Fernando (Esquivel); Fernandinho (Kaique Rocha), João Cruz (Cuello) e Bruno Zapelli; Julimar, Di Yorio e Canobbio (Felipinho). Técnico: Martín Varini.

– Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Fernanda Nadrea Gomes Antunes e Leonardo Henrique Pereira. Trio de Minas Gerais. Quarto Árbitro: Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho. VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-o-athletico-pr-pela-22a-rodada-do-campeonato-brasileiro/

No Beira-Rio, Inter empata em 2 a 2 com o Athletico Paranaense pelo Campeonato Brasileiro

2024-08-11