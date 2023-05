Geral Zelensky nega que a Ucrânia fará ataques a territórios na Rússia

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Declaração do presidente ucraniano foi dada após um encontro em Berlim com o chanceler alemão, Olaf Scholz. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ucrânia não tem planos de atacar alvos na Rússia, mas somente contra-atacar para recuperar territórios ocupados pelos russos, disse neste domingo (14) o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. “Não estamos atacando o território russo”, disse ele após um encontro em Berlim com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

“Estamos preparando um contra-ataque para desocupar os territórios conquistados ilegitimamente”, acrescentou. Scholz prometeu apoiar a Ucrânia “pelo tempo que for necessário”, garantindo ao país 2,7 bilhões euros (R$ 14,5 bilhões) em armas.

Isso inclui tanques Leopard alemães avançados e mais sistemas antiaéreos para defender a Ucrânia de ataques quase diários de mísseis e drones russos.

Zelensky descreveu a ajuda alemã como “a maior desde o início da agressão em grande escala” pela Rússia em fevereiro de 2022.

A Alemanha mudou sua posição quanto à Ucrânia desde que o conflito começou. Inicialmente, havia relutado em fornecer equipamentos militares ao país. Agora, praticamente dobrou sua contribuição da noite para o dia, diz a correspondente da BBC em Berlim, Jenny Hill.

A Rússia acusa a Ucrânia de atingir repetidamente alvos dentro do território russo, incluindo um ataque de drone contra o Kremlin em Moscou no início deste mês.

A Ucrânia nega as acusações, ao mesmo tempo em que enfatiza que tem o direito legítimo de usar a força e outros meios para desocupar totalmente seus territórios atualmente sob controle russo. Isso inclui quatro regiões no sul e no leste, bem como a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

Na tarde deste domingo, Zelensky viajará para a cidade ocidental de Aachen para receber o prestigioso Prêmio Carlos Magno — uma honra concedida pelos esforços para promover a unidade europeia.

Os vencedores anteriores incluem o ex-premiê britânico Winston Churchill, o papa Francisco e o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.

Em outros desdobramentos deste domingo:

– Zelensky voou da Itália para a Alemanha durante a noite, seu avião escoltado por dois caças da Força Aérea Alemã.

– Em Roma, o presidente ucraniano se encontrou com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni. Ele também teve uma audiência privada com o papa Francisco no Vaticano.

– O pontífice disse que está constantemente orando pela paz na Ucrânia.

– Francisco também destacou a necessidade urgente de ajudar “as pessoas mais frágeis, vítimas inocentes” da invasão russa.

– Enquanto isso, Meloni garantiu a Zelensky o apoio de Roma à Ucrânia unida. As informações são da BBC News.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/zelensky-nega-que-a-ucrania-fara-ataques-a-territorios-na-russia/

Zelensky nega que a Ucrânia fará ataques a territórios na Rússia

2023-05-14