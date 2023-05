Mundo Zelenskyy promete surpresa desagradável para a Rússia

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Quero que seja uma surpresa desagradável para eles, não o contrário", disse o presidente Ucraniano Foto: Reprodução/Twitter "Quero que seja uma surpresa desagradável para eles, não o contrário", disse o presidente Ucraniano. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Volodymyr Zelenskyy explicou que vai ser necessário “mais tempo” para a ofensiva ucraniana contra os russos. Isso se deve por conta de o novo armamento necessitar de peças e ainda aguardam material. Se o contra-ataque fosse lançado agora, teriam muitas baixas, sublinhou o chefe de Estado da Ucrânia.

Em entrevista na capital da Ucrânia, Kiev, Zelenskyy evitou dar pormenores sobre o assunto. “Quero que seja uma surpresa desagradável para eles, não o contrário”.

Já em sua conta no Twitter, o líder ucraniano agradece o envio dos poderosos mísseis Storm Shadow e aproveita para cutucar os militares russos, insinuando que eles já admitem a derrocada.

“Os ocupantes russos já estão internamente prontos para a derrota. Eles já perderam esta guerra em suas mentes. Devemos pressioná-los diariamente para que seu sentimento de derrota se transforme em sua fuga, seus erros, suas perdas”, afirmou Zelenskyy.

“Agradeço a cada um que destrói o inimigo! Sou grato a todos que, apesar de qualquer dificuldade, devolvem nossa terra para a Ucrânia! Estamos nos preparando para adicionar ainda mais armas para vocês, guerreiros, terem ainda mais oportunidades de derrotar o agressor e restaurar a paz. Sou grato a todos que ajudam a Ucrânia”, finalizou.

Batalha de Bakhmut

Os posts do chefe ucraniano entram em consonância com os relatos da região de Bakhmut, que tem sido o foco central das atenções de tropas russas e ucranianas. Nesta sexta-feira, o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou que as forças de Kiev estavam “a 500 metros da cidade, ocupando todas as alturas táticas” e que os russos tinham perdido território considerável.

Ofensiva ucraniana em Luhansk

Explosões foram relatadas na cidade de Luhansk, no leste da Ucrânia, que é ocupada por forças russas e é um centro significativo para a chamada “operação militar especial” de Moscou. O chefe da autodeclarada República Popular de Luhansk, Leonid Pasechnik, culpou a Ucrânia pelo ataque, chamando-o de “outra tentativa do regime terrorista de Kiev de intimidar civis”. Pasechnik afirmou que o distrito de Leninsky da cidade foi bombardeado no “Dia da República”, que é um feriado na região separatista. A Ucrânia não fez comentários sobre qualquer ataque contra as forças russas em Luhansk.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/zelenskyy-promete-surpresa-desagradavel-para-a-russia/

Zelenskyy promete surpresa desagradável para a Rússia

2023-05-12