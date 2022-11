Dicas de O Sul Zezé Biscoitos promove Fan Fest Fome de Hexa para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

A festa acontece no dia 24 de novembro, a partir das 15h30min Foto: Reprodução

A Copa do Mundo do Catar já começou e nada melhor do que acompanhar a estréia do Brasil na “Fan Fest Fome de Hexa”, promovido pela Zezé Biscoitos. O Brasil estréia no mundial na quinta-feira (24), e a programação começa a partir das 15h30min.

O evento ocorre em frente a fábrica da Zezé, na Rua Comendador Rafael Mazza, 563, popular Ria das Trairas, em Pelotas. Ao público será distribuição de de pipoca, refrigerante, lanches da Zezé e muita diversão. Além de contar com música através do Dj Muriel Capello que vai comandar a diversão.

Um telão no espaço será disponibilizado para o público acompanhar ao vivo a estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia, pelo Grupo G, da Copa do Catar 2022.

