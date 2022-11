Esporte Dinamarca e Tunísia empatam em 0 a 0 pela Copa do Mundo 2022

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Apesar das torcidas animadas, o jogo não saiu do 0 a 0 Foto: Reprodução/Tunísia/Twitter Apesar das torcidas animadas, o jogo não saiu do 0 a 0 (Foto: Reprodução/FIFA Foto: Reprodução/Tunísia/Twitter

O segundo jogo desta terça-feira foi por conta de Dinamarca e Tunísia, no Estádio Cidade da Educação, pelo Grupo D da Copa do Mundo do Catar 2022. O confronto entre as equipes acabou ficando no empate, em 0 a 0 e um ponto para cada lado.

No primeiro ataque após o inicio da partida, a Dinamarca marcou presença com um levantamento na área, mas a defesa da Tunísia mandou para escanteio. Com oito minutos já jogado, a Dinamarca estava mostrando problemas pra sair jogando. A primeira boa chance foi do time da Tunísia, com Slimani, cobrando escanteio no primeira trave. Aos 11 minutos, Dräger chegou na entrada da área e tentou o chute, mas a bola saiu para fora do campo. Aos 22, aconteceu o gol da partida, mas foi anulado. Jebali recebeu nas costas dos defensores da Dinamarca, entrou na área e chutou, mas o assistente já tinha levantado a bandeira.

Aos 33 minutos, Dinamarca voltou a levar perigo ao gol da Tunísia com Hobjerg chutando de fora da área e o goleiro Dahmen fez a defesa. No minuto 38, a Tunísia teve boa chance depois de um escanteio. Laidouni, após cruzamento, encheu o pé, mas a bola acabou indo por cima do gol. O primeiro tempo acabou nos 49 minutos.

Já no início do segundo tempo, a Tunísia teve a primeira chance. Drager cruzou e Andersen cortou para pequena área. Aos 9 minutos, outro gol anulado. Em rebote, Olsen chegou para bater para o fundo do gol e estufa as redes, mas já estava anulado. Aos 23, Eriksen tentou o chute e forçou o goleiro Dahmen a fazer uma defesa difícil. Aos 24 minutos, após escanteio, Christensen escorou na pequena área e Cornelius chegou e tentou completar para o gol, mas a bola bateu na trave.

No final da partida, aos 47 minutos, após escanteio a zaga tunisiana cortou e os jogadores da Dinamarca pediram pênalti. O lance foi analisado pelo árbitro de vídeo e o jogo seguiu. Aos 52, o jogo foi encerrado e a partida acabou em 0 a 0.

