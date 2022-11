Política Sem fiscalização, nunca resolveremos desmatamento na Amazônia, diz presidente da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

A fala ocorreu durante um evento promovido pela Frente Parlamentar da Agropecuária que discutir as perspectivas para 2023.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ressaltou nesta terça-feira (22) a importância de seguir discutindo temas ambientais no Legislativo e disse que políticas fortes de fiscalização são necessárias para resolver questão do desmatamento ilegal na Amazônia.

A fala ocorreu durante um evento promovido pela Frente Parlamentar da Agropecuária que discutir as perspectivas para 2023.

Lira disse que se esforça para combater o discurso de que o Brasil é um país que não preserva o meio ambiente. “Sempre ressaltamos, em eventos internacionais, como nosso Código Ambiental tem a melhor legislação mundial sobre o tema.”

Segundo ele, “a tese que o Brasil polui não se sustenta em pé”. “Não existe outro país no mundo que o dono da terra tenha 20%, 50%, 80% deixado reservado para a sua reserva legal, preservando o produtor rural cuida do meio ambiente”, afirmou o presidente da Câmara.

Ele também ressaltou que sem uma política forte de monitoramento, fiscalização e sustentabilidade, o Brasil não conseguirá acabar com a exploração ilegal dos recursos amazônicos.

“Nós somos o menor poluidor e temos problemas sérios para tratar, justamente orçamentários, na questão do meio ambiente. Enquanto não houver uma política forte de monitoramento, fiscalização e sustentabilidade na Amazônia, nós nunca teremos a resolução do desmatamento e garimpo ilegal neste país, que é o que machuca um pouco a visão do país lá no exterior”, apontou.

De acordo com ele, o Congresso tem a responsabilidade de realizar essas discussões entre os parlamentares.

