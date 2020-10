Celebridades Zilu Godói, ex de Zezé di Camargo, chama Graciele Lacerda de “piriguete”

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Primeira mulher do sertanejo deixou um comentário pelo Instagram Foto: Reprodução Primeira mulher do sertanejo deixou um comentário pelo Instagram. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Zilu Godói causou polêmica neste domingo (25) ao chamar Graciele Lacerda de “piriguete”. A ex-mulher de Zezé di Camargo se referiu a noiva do cantor com o termo ao comentar pelo Instagram uma foto de Geralda Helena, mulher de Rick, da dupla com Renner.

Na imagem, Geralda aparece curtindo uma praia em Itapema (SC), onde Graciele e Zezé compraram um duplex e, na última semana, estiveram de passagem na última semana. “Amiga, o Zezé está aí com a piriguete dele”, escreveu Zilu. O print é do perfil Gossip do Dia.

O comentário logo foi apagado, mas alguns internautas printaram. Na publicação, os comentários também foram restritos, mas há registros de críticas à ex do sertanejo. “Acho que era para ser um direct. Sumiu, mas eu printei. Não acreditei no que estava vendo”, diz uma usuária. “Vai ser feliz, Zilu! O amor foi bom enquanto durou. Foi linda sua história com ele, mas acabou”, aconselha este internauta.

