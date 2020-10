Magazine No Havaí, Carla Perez e Xanddy celebram 19 anos de casamento: “Firmes como no começo”

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Carla Perez compartilhou um clique no Instagram (25) para celebrar seus 19 anos de casamento com Xanddy. Com foto de beijo, a apresentadora escreveu uma declaração ao marido e, para concluir, incluiu a hashtag “casal raiz”.

“Meu amor, te conheci há 21 anos e desses, estamos casados há 19 anos para honra e glória de Deus! Já passamos por muitos altos e baixos, mas continuamos firmes e fortes como se fosse apenas o começo. Porque quando decidimos recomeçar com Jesus, tudo se tornou mais verdadeiro e forte. Seguimos firme colocando Ele à frente de tudo, pois o Senhor é quem guarda a nossa união. Te amo e sou grata a Deus por ter me presenteado com o marido mais amoroso, cuidadoso, super protetor, super pai, lindo, maravilhoso e gostoso! Bodas de água-marinha, essa pedra é preciosa e bem resistente, tem tudo a ver com nós!”, legendou ela.

Em seu perfil, Xanddy também se derreteu pela mulher e, para ilustrar seu texto, compartilhou diretamente do Havaí, onde estão para comemorar a data.

“Nosso dia, meu amor. 25 de outubro. Há 21 anos nos conhecíamos, há 20 noivávamos e há 19 casávamos.Este ano não vou fazer textão. Só quero te lembrar o quanto você é importante pra mim, o quanto eu te amo e quero te agradecer por todos estes anos de união, amor, companheirismo, cumplicidade, compreensão, por ser tão dedicada a nossa família e cuidar de nós. Por vezes me pego te olhando e me dou conta do quanto tenho sorte em lhe ter, do quanto Deus foi/é maravilhoso comigo/com a gente. Sinto no coração aquele orgulho gostoso do que construímos, das nossas escolhas. Sobretudo, a mais importante, nossa comunhão com Cristo. Que Ele seja pra sempre o centro no nosso casamento, nossas vidas. Te amo muito, meu amor. Como aqui o dia ainda tá começando, vamos celebrar e aproveitar muito”, escreveu ele.

