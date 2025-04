Porto Alegre Zona Sul de Porto Alegre terá bloqueios parciais neste final de semana

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

As intervenções ocorrem para a travessia de adutoras em dois pontos da região. Foto: Luciano Lanes/PMPA As intervenções ocorrem para a travessia de adutoras em dois pontos da região. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que o trânsito na Sona Sul de Porto Alegre sofrerá alterações neste sábado (12) e domingo (13) devido a intervenções viárias para obras do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

As intervenções ocorrem para a travessia de adutoras em dois pontos da região. No sábado, os trabalhos serão realizados na rotatória da rua Belém Velho com a rua Rodrigues da Fonseca. No domingo, as equipes atuam na rua Cristiano Kraemer, na altura da rua Monte Cristo.

Segundo a EPTC, os serviços serão feitos em etapas e não haverá necessidade de desvios. O tráfego será controlado por meio do sistema Pare e Siga, com orientação de bandeirinhas nos trechos em obras.

A circulação será monitorada por agentes da EPTC, além da central de videomonitoramento e controle da mobilidade. O órgão também poderá realizar ajustes no tráfego para reduzir os impactos aos motoristas.

