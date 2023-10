Saúde Zonas Azuis: os hábitos das pessoas mais saudáveis ​​e com vida mais longa do mundo

A vida em comunidade colabora para a longevidade. (Foto: Freepik)

Você já ouviu falar nas Blue Zones (Zonas Azuis)? São as regiões de maior longevidade do planeta. Nessas áreas — Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Ikaria, na Grécia, Loma Linda, na Califórnia (EUA) e Nicoya, na Costa Rica —, o número de pessoas com mais de 100 anos é três vezes superior à média mundial. Mas não é só uma questão de idade: apesar das diferentes culturas, essas populações têm em comum uma qualidade de vida invejável, são saudáveis e felizes.

Dan Buettner, pesquisador da National Geographic e autor de vários best-sellers, é o idealizador do Projeto Blue Zones, um estudo detalhado dos hábitos, comportamentos e interação dessas populações como o meio ambiente. O objetivo era encontrar um denominador comum que explicasse a longevidade nesses locais. Confira o que essas comunidades têm em comum.

* Movimento no dia a dia

As pessoas que vivem mais de 100 anos nessas comunidades não treinam em academia ou correm maratonas. Elas vivem em ambientes que as estimulam a se movimentar: cuidam do jardim, cultivam horta, limpam a casa, cozinham, fazem as compras à pé.

* Propósito de vida

Os moradores de Okinawa chamam de “Ikigai” e os habitantes de Nicoya chamam de “plano de vida”: significa aquilo que nos motiva a acordar todos os dias. Conhecer nosso senso de propósito vale até sete anos de expectativa de vida extra.

* Momentos de descompressão

O estresse constante pode levar à inflamação crônica e está associado às principais doenças que impactam a qualidade de vida. Os moradores das zonas azuis não estão imunes ao estresse, mas criaram rotinas para aliviá-lo. Em Okinawa, elas reservam um tempo todos os dias para meditar e relembrar seus antepassados, os adventistas de Loma Linda oram, os ikarianos tiram uma soneca e os sardos fazem happy hour com amigos.

* Regra dos 80% nas refeições

“Hara hachi bu” é o mantra de Okinawa: dito antes das refeições, ele lembra de parar de comer quando o estômago estiver 80% cheio. Esses 20% podem ser a diferença entre perder ou ganhar peso. As pessoas nas zonas azuis também jantam cedo e fazem desta a refeição mais leve do dia, o que facilita a digestão e melhora o sono.

* Alimentação que prioriza os vegetais

Os feijões, incluindo fava, feijão preto, soja e lentilha, são a base da maioria das dietas centenárias. Os povos das zonas azuis priorizam os alimentos regionais (frutas, verduras e grãos integrais), ingredientes frescos e gorduras de origem vegetal (azeite, castanhas, azeitonas). O consumo de carne e produtos de origem animal é reduzido (em geral, a cinco porções pequenas por mês). Nessas regiões, exceto entre os adventistas, é hábito consumir de uma a duas taças de vinho ao dia.

* Espiritualidade

Quase todos os centenários entrevistados pertenciam a alguma comunidade religiosa. A espiritualidade está associada a um aumento da expectativa de vida de 4 a 14 anos: não importa a crença, mas a busca de um sentido para a vida.

aços familiares. Os moradores nas zonas azuis valorizam muito as relações familiares, respeitam e reconhecem a sabedoria dos idosos.

Eles mantêm pais e avós por perto ou em casa, o que reduz as taxas de doenças e mortalidade. Se comprometem com um parceiro para a vida (o que pode adicionar até três anos de expectativa de vida) e dedicam tempo e amor à criação dos filhos.

* Vida em comunidade

Estudos mostram que cultivar as relações pessoais aumenta a longevidade. E estar na tribo certa pode contribuir para a adoção de hábitos mais saudáveis. Os okinawanos, por exemplo, criaram “moais”, grupos de amigos que se comprometem a se cuidar para o resto da vida: eles se encontram com frequência, conversam, caminham e dançam.

