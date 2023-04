Dicas de O Sul Zoológico de Sapucaia do Sul abre no feriado para comemorar o seu aniversário de 61 anos

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2023

O ingresso para pedestres será 1 quilo de alimento não perecível

Para comemorar o seu aniversário de 61 anos, o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, estará aberto para visitação no feriado de segunda-feira (1º), Dia do Trabalhador.

Dentro da programação especial, os cuidadores farão a atividade de enriquecimento ambiental com os animais. Por meio dos alimentos ofertados, são trabalhados diferentes estímulos sensoriais, como olfato e paladar.

O ingresso para pedestres será 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quem entrar no parque utilizando veículos pagará as tarifas normais.

“O Parque Zoológico tem um papel fundamental no cuidado e na preservação de espécies nativas ou exóticas, muitas delas ameaçadas de extinção. Além disso, promove um importante trabalho de educação ambiental para a população. Será uma ótima oportunidade para crianças e adultos se encantarem com os animais no feriado de Dia do Trabalhador”, afirmou a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

Com uma área total de 780 hectares, o Parque Zoológico abriga cerca de 130 espécies de animais. Aves, répteis e mamíferos formam um plantel com mais de 1 mil animais nativos e exóticos.

O zoo localiza-se no quilômetro 252 da BR-116, parada 41, em Sapucaia do Sul. O local funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

