Acontece DoubleTree by Hilton Porto Alegre é inaugurado no Complexo Pontal

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com vista para o Guaíba, hotel conta com uma piscina de borda infinita Foto: Divulgação Com vista para o Guaíba, hotel conta com uma piscina de borda infinita. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Funcionando no sistema de soft opening desde dezembro de 2022, o DoubleTree by Hilton Porto Alegre foi inaugurado oficialmente na quinta-feira (27), com um coquetel para a imprensa e convidados. O empreendimento é o terceiro com a bandeira DoubleTree by Hilton do Brasil.

Localizado dentro do Complexo Multiuso Pontal, o empreendimento se tornou o primeiro do ramo hoteleiro a ser construído na Orla do Guaíba, um dos principais pontos turísticos da Capital gaúcha.

O hotel – que traz em seu DNA características da hospitalidade sofisticada do portfólio da Hilton Wordwide – é oriundo de uma parceria entre a Melnick e a administradora de hospitalidade Atlantica Hospitality International, que possui mais de 170 empreendimentos em território nacional.

O DoubleTree by Hilton Porto Alegre possui 141 apartamentos, todos com vista para o Guaíba. Com tamanhos que variam de 25 m² a 39 m², eles são equipados com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e, alguns, com mesa de trabalho.

O hotel conta ainda com uma piscina de borda infinita, bar, lobby, sauna seca, spa e fitness center com equipamentos de última geração, tendo bikes e esteiras com TVs interativas, nas quais o usuário pode escolher a paisagem durante o exercício de cardio. O café da manhã está incluso na diária, e o room service funciona 24 horas, com diversas opções de refeições e lanches rápidos.

“Para que toda essa engrenagem funcione da forma correta, a Atlantica investe constantemente na contratação e treinamento de profissionais que colocam paixão em cada interatividade com o hóspede”, avalia a gerente-geral do DoubleTree by Hilton Porto Alegre, Kátia Soares.

Para quem busca uma experiência gastronômica mais completa, o restaurante Origens faz um convite especial a hóspedes e visitantes: vivenciar o melhor da boa mesa a partir de um menu composto por pratos autorais, em um requintado ambiente. Quem assina o cardápio inspirado na cozinha brasileira contemporânea é a chef Kariene Fioravanti.

O bar possui uma extensa carta de vinhos nacionais e importados, além de drinks clássicos e outros exclusivos, como o DoubleTree, desenvolvido com inspiração na própria marca, e que leva em sua composição rum branco, espumante moscatel, xarope e licor de curaçau Blue e suco de limão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/double-tree-by-hilton-porto-alegre-e-inaugurado-no-complexo-pontal/

DoubleTree by Hilton Porto Alegre é inaugurado no Complexo Pontal

2023-04-28