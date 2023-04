Economia Rio Grande do Sul cria mais de 12 mil empregos com carteira assinada em março

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











No RS, 2,69 milhões de pessoas trabalhavam formalmente em março Foto: Agência Brasil No RS, 2,69 milhões de pessoas trabalhavam formalmente em março. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul apresentou saldo positivo de vagas de trabalho com carteira assinada em março, de acordo com dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No período, o Estado criou 12.169 postos.

De janeiro a março, o Rio Grande do Sul registrou um saldo de 42.241 vagas formais. Em relação aos últimos 12 meses, o Estado apresenta saldo de 87.484 empregos criados. No RS, 2,69 milhões de pessoas trabalhavam formalmente em março.

O Brasil fechou o terceiro mês deste ano com a criação 195.171 postos de trabalho com carteira assinada. Em todo o País, o estoque chegou a 42,97 milhões de vagas formais ativas, o maior já registrado na série histórica iniciada em janeiro de 2002. Os empregos criados em março de 2023 representam quase o dobro de postos gerados em março de 2022, mês que fechou com saldo positivo de 98.786 vagas no País. No acumulado do ano, entre janeiro e março, o saldo ficou positivo em 526.173 postos formais.

Regiões

A Região Sudeste foi a que mais se destacou na geração de empregos formais em março. Somados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo apresentaram um saldo de 113.374 novos postos, com os quatro Estados tendo registrado saldo positivo no terceiro mês deste ano.

Em seguida, aparece a Região Sul, com 37.441 novos postos. A Região Centro-Oeste foi a terceira que mais gerou empregos formais: 22.435 vagas. A Região Nordeste teve saldo positivo de 14.115 e a Região Norte, de 10.077 postos criados no terceiro mês de 2023.

Entre as Unidades da Federação, São Paulo lidera o ranking das que mais geraram empregos formais em março, com 50.768 novos postos. O Estado é seguido por dois representantes do Sudeste: Minas Gerais, com 38.730, e Rio de Janeiro na sequência, com 19.427. Os dados do Novo Caged foram divulgados na quinta-feira (27).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-cria-mais-de-12-mil-empregos-com-carteira-assinada-em-marco/

Rio Grande do Sul cria mais de 12 mil empregos com carteira assinada em março

2023-04-28