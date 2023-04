Economia Desemprego no Brasil aumenta para 8,8% no primeiro trimestre deste ano

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2023

A população desocupada totaliza 9,4 milhões de pessoas em todo o País Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 8,8% no trimestre de janeiro a março, o que representa um aumento de 0,9 ponto percentual em relação aos três meses anteriores e um recuo de 2,4 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado.

A população desocupada (9,4 milhões de pessoas) cresceu 10% (mais 860 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e recuou 21,1% (menos 2,5 milhões de pessoas) no ano.

O contingente de pessoas ocupadas (97,8 milhões) recuou 1,6% (menos 1,5 milhão de pessoas) ante o trimestre anterior e cresceu 2,7% (mais 2,6 milhões de pessoas) ante o mesmo trimestre de 2022.

O rendimento real habitual dos trabalhadores (R$ 2.880) ficou estável frente ao trimestre anterior e cresceu 7,4% no ano.

Divulgados nesta sexta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua.

Desemprego no Brasil aumenta para 8,8% no primeiro trimestre deste ano

2023-04-28