Após cinco anos, a Expofesa (Exposição Feira Regional de Santo Augusto) voltará a ser realizada. O convite para o evento, que coincide com o aniversário de 60 anos da cidade, foi entregue ao governador Eduardo Leite nesta quinta-feira (11), no Palácio Piratini. A 13ª Expofesa será de 15 a 18 de agosto, no Parque do Sindicato Rural. A abertura está marcada para o dia 16.

