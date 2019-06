150 indecisos

Os ministros palacianos mapearam a Câmara Federal – e monitoraram o humor de seus inquilinos – e descobriram 150 deputados indecisos sobre a reforma da Previdência. O governo vai mirar seu arsenal de argumentos de convencimento pela aprovação nesse grupo para chegar aos 308 votos necessários para a aprovação da PEC. O restante da turma é a que condicionou apoio à reforma desde que haja alterações na proposta. Embora não alcance, hoje, os 308 votos, os governistas se dizem otimistas. Enquanto isso, a economia do País segue estagnada, à espera dessa aprovação no Congresso.

2022 vem aí

Para quem ainda tem dúvidas sobre o seu projeto de Poder, João Doria (PSDB) já sondou um político ficha-limpa de Brasília para ser seu vice na chapa presidencial.

Na mira

Uma fundação beneficente de Brasília recém-criada, tocada por um herdeiro de conhecida família política nordestina, está na mira da Operação Lava-Jato.

Mortadela cultural

A organização do Festival Lula Livre serviu sanduíches de mortadela nos camarins dos cantores Arnaldo Antunes, Zeca Baleiro e Odair José, nos shows em São Paulo.

Saudade do Caudilho

A cela tem feito o ex-presidente Lula da Silva refletir toda a sua vida. Ele, que vivia às turras com o velho caudilho, revelou a Carlos Lupi, presidente do PDT, que sente falta de Leonel Brizola na política hoje – e que sempre se inspirou no ex-governador.

Cinco estrelas

O quarto-cela de Lula (não previsto na Constituição ou no Código Penal) tem banheiro, esteira ergométrica, TV e frigobar. Se a turma da cela lotada dos presídios, também condenada em segunda instância, recorrer à Justiça para a regalia, agora há precedente.

Turismo decola

Se o governo ou investidores têm dúvida sobre o atual potencial turístico regional, basta conferir o movimento diário dos aeroportos de Porto Seguro (BA) e Foz do Iguaçu (PR) como um termômetro do setor. Não cabem passageiros nos terminais.

Dever cívico

Com gabinete enxuto, o senador Reguffe (sem partido-DF) economizou aos cofres públicos R$ 16,7 milhões nos quatro primeiros anos do mandato. Falta o bom senso aos outros 80 colegas. Isso deveria ser dever de todos, não exceção.

Poder & saúde

Presidenciável certo para 2022, Ciro Gomes freou a agenda de viagens pelo País para cuidar do filho. O jovem teve problemas cardíacos, mas passa bem.

Cenas de Brasília

Um ex-fotógrafo metido a investigador mexeu gratuitamente com empresário ítalo-brasileiro na capital e ficou na mira da famiglia. Uma empresa israelense já levantou toda a vida do elemento – a cafeteria da Asa Sul onde faz suas negociatas, o endereço e número do IPTU de seu apartamento em Caldas Novas (e como o ganhou), e como operou as tretas para um ex-senador baseado num apartamento de quatro quartos na Barra da Tijuca anos atrás. Dá um filme.

Rio respira

Veja como há uma onda de solidariedade dos cariocas pela cidade, que passa um dos piores momentos de sua História em vários segmentos. O movimento #Todos Pelo Rio de Janeiro recebeu, até ontem, retorno de 83 pessoas numa entrevista – todos empresários ou gerentes de empresas: 80,5% responderam que querem compor o movimento, e 19,5% indicaram “quero saber mais a respeito”.

