1º Gramado Jazz & Blues Festival abre inscrições para músicos gaúchos

Dois dias com muitos shows gratuitos de jazz e blues na Serra Gaúcha. Essa é a proposta do 1º Gramado Jazz & Blues Festival, que acontece nos dias 26 e 27 de julho, em diferentes pontos da cidade de Gramado, tendo como palco principal a Rua Coberta. Além de atrações nacionais, o público poderá conferir artistas gaúchos. Para fomentar o cenário local, estão abertas, até o dia 28 de junho, as inscrições para músicos (solos, dupla, trios ou formações maiores) interessados em se apresentar no festival. A realização é da Secretaria da Cultura de Gramado.

Os músicos selecionados farão parte da programação em pocket shows por pontos turísticos da cidade. Inicialmente, 60% das vagas serão ocupadas por artistas locais e da região serrana, porém em caso de não preenchimento, elas ficarão disponíveis aos demais inscritos. O resultado final do processo seletivo será no dia 02 de julho de 2019 e os nomes serão divulgados na página oficial da Secretaria Municipal da Cultura de Gramado (https://www.facebook.com/secretariadaculturadegramado/) e das redes do festival.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas através do telefone (54) 3286-4323 e, também, pelo site https://www.gramado.rs.gov.br/storage/attachments/zkc6jFXGy4aaRcSBzy3DEUjVVySUTgO1JQimwZbe.pdf.

SERVIÇO:

O que: 1º Gramado Jazz & Blues Festival

Quando: 26 e 27 de setembro de 2019

Onde: Gramado (RS)

Informações: (54) 3286-4323.

