1º Peitaço da Composição Regional vai reunir 40 artistas mulheres neste final de semana

O primeiro Peitaço da Composição Regional vai reunir, entre os dias 19 a , 40 mulheres musicistas, intérpretes, compositoras melodistas, poetisas convidadas para um final de semana de imersão na Fazenda São Francisco do Pinhal, em Val de Serra, em Júlio de Castilhos-RS. Um acampamento será montado e, além das palestras e papos com relatos das vivências das mulheres presentes, serão proporcionadas vivências de campo como forma de aproximar as participantes com a lida campeira, material de inspiração para muitas canções. Para ajudar no processo de (re)construção do feminino no universo nativo, estarão presentes a musicista e etnomusicóloga, Clarissa Ferreira, a escritora, Leticia Wierzchowski, e a jornalista, Rosana Orlandi.

Para a cantora e apresentadora Shana Müller, criadora e coordenadora do evento, não será um concurso, mas uma mostra e um exercício de composição focado na temática nativista do Rio Grande do Sul. “É possível contar nos dedos as compositoras mulheres que historicamente fizeram ou fazem parte desse universo. Mesmo sem saber exatamente como, percebi que esse era um campo a ser incentivado. Eu mesma já me aventurei na poesia, sem êxito. Assim como eu, muitas gurias devem tentado”, revela. “O que nos falta: técnica, conhecimento, subsídio, incentivo, parceria, sororidade? Foi a partir destas reflexões que surgiu o PEITAÇO, um encontro musical de mulheres para exercitar a composição na música regional do sul do Brasil”.

O evento será restrito a convidadas e, a cada ano á um tema de inspiração escolhido por alguma convidada do evento: um poema já escrito, uma reportagem, um assunto, um trecho de livro, etc;. Este ano a escolha do tema ficará a cargo da escritora Letícia Wierzchowski. Além disso, em cada edição uma artista será homenageada, desta vez, a cantora Rosa Maria, falecida em 2017, uma das precursoras cantoras mulheres nos festivais. Na Califórnia da Canção foi a intérprete de Leontina das Dores, emblemático poema de Luiz Coronel, musicado por Marco Aurélio Vasconcelos.

Como forma de viabilizar a participação, as mulheres mães ão a liberdade de levarem seus filhos, que serão envolvidos em tarefas infantis também ligadas à arte, junto ao Clube da Gurizadinha. “Na oportunidade vamos oferecer algumas oficinas e palestras sobre a composição e sobre o papel da mulher na seara regional da arte. A partir disso, será oferecido um tema e a oportunidade da formação de grupos entre as participantes para compor novas músicas e apresentá-las ao grupo todo”, conta. “O evento é efetivamente feminino, onde todas as profissionais serão mulheres, inclusive a documentarista que irá registrar a primeira edição desse encontro que promete ser a semente pioneira num caminho de evolução e atualização da música regional”.

PROGRAMAÇÃO:

-feira,

Chegada das participantes/ montagem dos acampamentos

20h – Palco Galpão – reunião das participantes

Papo Rosana Orlandi

“Duas décadas de Galpão Crioulo – como vi a mulher na música gaúcha”.

21h – Caminhada “Procissão da Patrona” – caminhada com velas até o açude para o batismo do evento cantando a homenageada da primeira edição

21h30 – Janta – Fogo de Chão

Após jantar – Tertúlia/Sarau

– troca de experiências, apresentação da arte de cada participante

–

7h – Café da manhã

9h – Palestra

Leticia Wierzchowski

“A representação das mulheres na literatura rio-grandense”

– Leitura do Tema sugerido para o festival

12h – Churrasco

14h – Oficina de Composição

Clarissa Ferreira

– Criação artística e sonora para mulheres

Formação de grupos, exercício de composição a partir do tema

21h – Jantar

Pós jantar – livre para composição, ensaios e trocas no Fogo de Chão.

–

7h – Café da manhã

09h – Apresentações das músicas elaboradas

– Entrega dos certificados de participação e das premiações*

– Eleição da homenageada da edição do evento por votação

13h – Almoço de encerramento

