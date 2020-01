Verão 2° Campeonato Brasileiro de Bocha é realizado em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

O evento foi realizado na sede do Capão da Canoa Futebol Clube Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro foi realizado o 2º Campeonato Brasileiro de Bocha, em Capão da Canoa, popularmente conhecido como Praiano de Bochas.

O evento foi realizado na sede do Capão da Canoa Futebol Clube, e contou com o apoio da Federação Gaúcha de Bocha, Confederação Brasileira de Bocha e Prefeitura Municipal de Capão, através do Departamento de Esportes, órgão vinculado a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.

A Associação Blumenau, de Santa Catarina, foi a grande campeã. As equipes São Peregrino, de Nova Prata, Clube Caminho do Meio, de Porto Alegre e Associação Chapecó, também de Santa Catarina, ficaram com o segundo, terceiro e quarto lugares respectivamente.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário