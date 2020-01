Verão 23ª edição da Feira Le Marché Chic ocorrerá em Torres, dia 1º de fevereiro

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Evento de moda, arte, design e gastronomia ocupará o Monte Bello Lounge, com 34 marcas autorais Foto: Rafael Sartor Foto: Rafael Sartor

A Feira Le Marché Chic, criada por Luciana Alberti, vem conquistando espaço no mercado criativo do sul do país. A proposta já revelou mais de 500 marcas autorais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro que apresentam produtos handmade e valorizam a economia local. Em três anos, a feira já circulou por cidades gaúchas como: Caxias do Sul, Atlântida, Torres, Canela e Porto Alegre.

A temporada de verão, que já deu start com uma edição badalada na Praia de Atlântida, no dia 11 de janeiro, agora vai invadir Torres, no dia 1º de fevereiro (sábado), para um evento que promete agitar o Monte Bello Lounge (Av. Beira Mar, 830) com uma experiência única a beira mar. O espaço ocupa uma casa, construída na década de 1970, que preserva todos os detalhes e arquitetura da época, mesclando o moderno com o contemporâneo.

Por lá, 34 expositores de moda, arte, design, beleza, bem-estar e gastronomia irão apresentar seus produtos que valorizam a produção artesanal, sustentável e criativa, com reaproveitamento de matérias-primas. O espaço gourmet contará com a força das marcas Lume Gastronomia e Chopp Uff Bier.

A programação, que seguirá das 17h às 23h, com entrada franca, terá como atração um show com o músico radicado no Rio de Janeiro, Pedro Strasser, acompanhado do guitarrista Márcio Pimenta, no projeto Pedrão Canta o Jazz.

Marcas presentes: 2B Comfy Wear, Alma Artesanal, Bacch Store, Bb Alternativo, Belize Jóias, Caju Caramelo, Camila Vieira Brand, Costurina, Compositum Design, Cylene Dallegrave, Da Corda, Da Rosa Acessórios, Dona Carmô, Edu Zuchi, Fio D’ouro, Julianna Fraccaro, Lis Leather, Lou Cachaças Artesanais, Lume Gastronomia, Mesa Mia, Mole Bags, Nó de Pinho, Nona Delícia Caponatas, Ponto Poá, Presque Parisienne, Quero Chiringuitas, Sambala, Santo Rei, Simbag, Laboratório Magnabosco com Sall Costura & Haight, Trecos com Arte, Tua Fruta e Uff Bier.

Le Marché Chic – 23ª edição/17h às 23h/ Monte Bello Lounge – Av. Beira Mar, 830 – Torres (RS)

