Com objetivo de oferecer um atendimento mais qualificado aos cidadãos, a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ª DPPA) da capital, no Palácio da Polícia, passa por reforma a partir desta segunda-feira (12). Nesse período, os registros de flagrantes devem ser realizados na 3ª DPPA, na rua Comendador Tavares, 381, no bairro Navegantes.

Deixe seu comentário: