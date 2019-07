A 2ª edição do Tour Cervejeiro Noturno ocorre neste sábado (27), das 18h até as 23h. O roteiro especial do ônibus da Linha Turismo é promovido pela Diretoria de Turismo e Eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Na primeira edição, centenas de pessoas tiveram a chance de conhecer diferentes bares da Capital. O roteiro passará por 13 bares e pubs.

