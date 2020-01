Verão 5º Torneio de Bocha de Areia tem mais quatro duplas classificadas para a grande final

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

A grande final está marcada para o dia 08 de fevereiro em Atlântida. (Foto: O Sul)

Está acontecendo no litoral gaúcho, o quinto torneio de bocha de areia. Neste final de semana, a disputa aconteceu em mais duas praias, onde se classificaram duas duplas em cada cidade. O evento é promovido pela Rede Pampa em parceria com a Saba (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), Sistema Fecomércio/Sesc e Gboex.

No sábado (25), o campeonato foi em Tramandaí, onde 12 duplas participaram. O segundo lugar ficou com Antônio de Jesus e César Mongello. “Trabalhamos pra isso, nós treinamos para isso, e se Deus quiser nós vamos ser campeões,” disse Mongello. “Toda disputa nós causa preocupação e nervosismo, mas estamos tranquilos, a gente já tinha conversado e trocado ideias de como iríamos fazer, então está tudo dando certinho”, relatou Jesus.

Já o primeiro lugar foi conquistado por Ney Giovanella e Cleo Nascimento. “Teve uma partida aí que estava apertada, mas a gente conseguiu reverter e estamos na final”, falou Giovanella em relação as partidas que jogaram. “Com certeza, nós estamos sempre juntos, e torcemos para ganhar a grande final no dia oito em Atlântida”, destacou Nascimento.

Já no domingo (26), foi a vez de Atlântida receber a disputa, e mais duas duplas se classificaram para a grande final. “Eu queria era dar um elogio extremo ao meu parceiro que me carregou nas costas, jogou uma enormidade, deu um show de bocha”, disse Geraldo Stédile, integrante do 2º lugar. Seu parceiro, Rui Chitto, explicou a colocação da dupla. “O primeiro lugar não veio porque a gente trocou de cancha, nós estávamos jogando na outra, e eles fizeram todas as jogadas aqui e fizeram com que a gente viesse para essa cancha. No primeiro turno a gente ganhou de 12 a 1 deles, mas deste lado, eles foram melhores e merecem ser campeões”.

E os vencedores em Atlântida, foram Emir Parisotto e Euardo Lemmertz. “Olha, realmente eu estou perplexo dá gente ter conseguido, os méritos são do meu colega Dudu, que na última partida me carregou piano, no início foi mais fácil, mas as partidas finais foram difíceis, a última a gente ganhou com a diferença de um ponto”, explicou Parisotto. “Muito difícil, acho que foi um dos mais difíceis torneios, mas nós conseguimos ganhar, jogamos bem e conseguimos a vitória”, comemorou Lemmertz.

A final do quinto torneio de bocha de areia está marcada para o dia oito de fevereiro em Atlântida com entrega do troféu Rede Pampa e medalhas aos três primeiros colocados.

