O Rio de Janeiro já registra desde o início do ano 60 mortes violentas de policiais militares. A vítima mais recente é o cabo reformado Ronalde Pereira da Costa, morto nessa quinta-feira com três tiros no peito ao reagir a um assalto praticado por dois homens que tentavam roubar a moto em que estava o PM, na Zona Norte da cidade.

Deixe seu comentário: