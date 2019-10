6º Epecoop (Encontro de Presidentes e Executivos de Cooperativas) reúne cooperativas para debater a Inovação

Com a presença de mais de 250 pessoas, aconteceu nos dias 17 e 18 de outubro, no Sheraton Hotel, em Porto Alegre, o 6º Encontro de Presidentes e Executivos de Cooperativas (Epecoop). Com a proposta de debater a importância das pessoas para a construção da inovação, o evento mobilizou as cooperativas gaúchas, que se encontraram na capital e assistiram palestras de Ricardo Amorim e Max Gehringer.

Participaram da abertura o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, e os diretores da Ocergs, Irno Pretto e Darci Hartmann, representando toda a diretoria da Ocergs e o Conselho do Sescoop/RS, além do secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Covatti Filho, que representou o governador do Estado, Eduardo Leite.

O encontro, intitulado “Pessoas Constroem a Inovação”, discutiu durante os dois dias as transformações sociais e tecnológicas, seus impactos para as cooperativas e a busca para encontrar caminhos para a construção de soluções inovadoras. Após a abertura do evento, os presentes assistiram à palestra de do economista Ricardo Amorim e o painel sobre Cooperativas e Inovação: Oportunidades em um mundo em transformação.

Amorim mostrou aos presentes um panorama sobre a economia mundial e brasileira na atualidade, contexto político e a importância de movimentos relacionados à inovação neste momento. “Estamos vivendo a fase de maior oportunidades dos últimos tempos. Estamos no lugar certo e na hora certa. Ou nos adaptamos, ou as tecnologias vão nos atropelar”, afirmou.

Ele também comentou sobre as oportunidades do cooperativismo nesse atual contexto. “O cooperativismo tem as oportunidades na mão. Mas para isso acontecer, temos que fazer a coisa certa na hora certa. O que vocês, cooperativistas, vão fazer de diferente saindo daqui pra que as cooperativas de vocês tenham um ecossistema mais forte de apoio, saúde financeira mais firme, uma equipe mais forte e mais coesa, para que o produto e serviço de vocês seja melhor? Para quem fizer isso, no Brasil, nos próximos anos, as oportunidades são gigantes. Se não fizer, o fato de a economia ajudar, não vai adiantar. Ela só vai ajudar quem fizer acontecer. Façam acontecer!”, finalizou.

O Painel que sucedeu a apresentação de Amorim trouxe aos presentes evidências da importância das Missões internacionais ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, que a Escoop está realizando com alguns ramos neste ano – Crédito, Saúde, Infraestrutura e Agropecuário. Participaram do painel o presidente da Central Sicredi Sul Sudeste, Márcio Port, o diretor de Saúde e Desenvolvimento Humano da Federação Unimed/RS, José Milton Mirenda, o superintendente da Fecoergs, José Zordan, o vice-presidente da FecoAgro/RS, Darci Hartmann, além da interação de Salvador Gullo Neto, diretamente de San Diego/EUA, através de um robô. Na oportunidade, os painelistas trouxeram as experiências que tiveram durante as missões e o que já estão implementando em seus sistemas, mas uma opinião é unânime entre eles: tão importante quanto investir em inovação, é investir nas pessoas, em produtos e serviços que sejam cada vez mais ágeis para melhorar a vida das pessoas e que a cooperação é cada vez mais necessária.

Desenvolvimento de Pessoas e Inovação

O segundo dia iniciou com o painel sobre Desenvolvimento de Pessoas e Inovação, mediado pelo diretor da Escoop, Mário De Conto, em que participaram o superintendente de Gestão de Pessoas do Sicredi, Rodrigo Wegener, o diretor geral da Unicred/RS, Rodrigo Borges, o coordenador de inovação da Unimed Federação, Mauro Sarmento, o gestor de Qualidade da Certaja Energia, Michael Goulart, e o gerente de Pesquisa e Tecnologia da CCGL e coordenador da Rede Técnica Cooperativa, Geomar Mateus Corassa. Eles debateram sobre os caminhos de formação de pessoas e de envolvimento dos colaboradores no processo de inovação.

O evento encerrou com a palestra do administrador Max Gehringer sobre Gerenciamento de Mudanças. Gehringer trouxe a mensagem de que as empresas precisam investir em gestão de pessoas e que essas devem perseguir seus sonhos, mas também ter um plano B. “Precisamos trazer o protagonismo para as pessoas da instituição, treinar pessoas para trabalhar com pessoas. Vale a pena pagar para pessoas criarem. Elas não vão acertar de primeira, mas mesmo assim vale a pena”, destacou.

Prêmio Excelência em Educação Cooperativa Ocergs 2019

Também ocorreu, na noite de 17 de outubro, a entrega do Prêmio Excelência em Educação Cooperativa Ocergs 2019, concedido aos professores orientadores das cooperativas escolares que, de forma criativa e inovadora, atingiram resultados que contribuíram para o fortalecimento do cooperativismo no ambiente escolar.

Os premiados foram:

Da Cooperhermeto, de Três de Maio, o Professor Vilson da Rosa Mello, acompanhado do diretor Gildor Scherer, com o projeto “Aplicativo Cooperhermeto – mehorando a sustentabilidade e ajudando o meio ambiente”;

Da Cooecampo, de Ivoti, a Professora Daisiane Mendes, acompanhada da diretora Carine Dorr, com o projeto “Turismo Rural – da aprendizagem ao protagonismo”;

Da Cooperunião, de São Sepé, a professora Loiva Pinto, acompanhada da diretora Jaqueline Leis, com o projeto “Desenvolvimento e Inovação de objetos de aprendizagem”; e

Da Cooper Unisalto, de Derrubadas, a professora Andressa Dockhorn, acompanhada da diretora Mayneide Groos, com o projeto “Cooper Arte Ação – Praticidade e Conformidade através da Reciclagem”.

Também recebeu menção honrosa, a Sicredi Vale do Rio Pardo, por institucionalizar o cooperativismo como práticas pedagógicas em sua área de atuação.

Os eventos contaram também com as presenças dos diretores e conselheiros do Sistema Ocergs-Sescoop/RS.