Após fazer uma comparação entre alimentação saudável e obesidade, a esposa do global Cauã Reymond, Mariana Godlfarb, gerou muita polêmica entre os seus seguidores, que chegaram, até mesmo, a acusá-la de gordofóbica. Ela fez uma publicação em seu Instagram com o desenho de duas mulheres: uma mais gordinha e com o semblante triste, e outra magra e feliz.

POST INSTA

Com inúmeras críticas a modelo se manifestou, através do seu stories, também no Instagram, usando de sarcasmo para alfinetar as “pessoas tão maldosas”. “esperando o momento certo para destilar aquele veneninho que está escorrendo em cima dos outros, que têm problema de interpretação de texto” disparou ela.

