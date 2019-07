A Apple estaria cogitando lançar um iPad dobrável com tecnologia de conexão 5G

O começo deste ano certamente foi marcado pela tentativa (e, por enquanto, erro) de lançamento de smartphones dobráveis. Não obstante, as apostas da Samsung e da Huawei serviram como estopim para milhares de rumores sobre outros possíveis dispositivos com esse design — e a Apple, obviamente, não ficou de fora dessa.

Mais do que conceitos de um iPhone dobrável, alguns rumores dão conta de que a Apple estaria pensando em um iPad dobrável, de acordo com o analista Jeff Lin, da IHS Markit.

Como ainda não parece existir um protótipo do iPad dobrável, não está claro como seria o design desse dispositivo. O analista disse apenas que ele teria o tamanho da tela de um MacBook — o que já não está muito distante da realidade, considerando que o novo iPad Pro possui um modelo de 12,9 polegadas.

Dessa forma, o iPad dobrável poderia ter uma única tela, a qual se dobraria em duas (como os dispositivos da Samsung e da Huawei), ou um formato semelhante ao de um laptop, porém com duas telas (uma delas substituindo o teclado físico dos notebooks).

A segunda alternativa já foi, inclusive, alvo de alguns conceitos como aquele da Astro HQ e do inatingível “MacPad Pro”.

Lin disse, ainda, que o suposto iPad dobrável possuiria suporte à tecnologia 5G, o que é especulado para os futuros iPhones há algum tempo. Ainda assim, é provável que os iPads Pro ganhem suporte às novas redes móveis apenas em 2021, o que de certa forma aponta para quando o possível iPad dobrável poderia ser anunciado.

As sugestões do analista partem de outro rumor que a Microsoft deverá lançar uma versão híbrida (e dobrável) da sua linha de notebooks Surface.

Acreditamos que a Apple seguirá um conceito semelhante ao da Microsoft para desenvolver o dispositivo dobrável com o sistema operacional iPadOS e os seus processadores da série A.

Se um dispositivo com suporte à rede 5G ainda soa como algo distante para a Apple, imaginem então um dispositivo dobrável. Portanto, embora esse rumor venha de um analista da cadeia de fornecedores da Maçã, aparentemente não há nenhuma evidência de que a Apple esteja realmente produzindo componentes para o dispositivo.

Lucro

Em janeiro, a Apple apresentou lucro líquido de US$ 19,965 bilhões no período entre outubro e dezembro de 2018, o equivalente a US$ 4,18 por ação. No mesmo período do ano anterior, a companhia havia registrado lucro de US$ 20,065 bilhões e ganho por ação de US$ 3,92. O resultado superou levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam lucro de US$ 4,17 por ação entre outubro e dezembro.

As vendas, por sua vez, também ficaram levemente acima do esperado por analistas, ao passarem de US$ 88,293 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2018 para US$ 84,310 bilhões no mesmo período deste ano, uma queda de 5%. As vendas internacionais representaram 62% da receita do trimestre. Analistas ouvidos pela FactSet apontavam para vendas de US$ 84 bilhões no período, o mesmo valor projetado pela própria Apple.

Deixe seu comentário: