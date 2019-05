A Apple lançará uma ferramenta para o rastreamento de anúncios

A Apple disse nesta quarta-feira (22) que lançará uma nova tecnologia para rastrear cliques em anúncios e detectar se levam à compra de produtos, garantindo a privacidade dos usuários.

Para rastrear os cliques em anúncios, os usuários não serão identificados de forma única nos sites, e a tecnologia permitirá que apenas esses sites sejam envolvidos na medição dos cliques, sem a presença de terceiros, segundo postagem no blog do Webkit.

A medida da Apple mostra como o aumento do escrutínio público está forçando maior transparência no Vale do Silício, particularmente quando rivais como o Facebook e o Google têm lutado contra escândalos de privacidade de dados.

Em um evento de lançamentos em março, a Apple fez da privacidade o foco principal ao lançar o Apple News+, aplicativo de notícias que afirma não relatar para anunciantes o que os usuários leem, bem como um cartão de crédito com a Goldman Sachs que não irá vender dados dos usuários.

A nova tecnologia do Webkit evita confiar em uma das partes, seja na rede ou no comerciante, e limita a comunicação entre elas para impedir o compartilhamento de dados que podem rastrear um usuário individual.

No início deste mês, o Google anunciou que lançará uma função parecida com um painel de controle em seu navegador Chrome para oferecer aos usuários mais controle na defesa dos cookies de rastreamento, de acordo com o Wall Street Journal.

Conferência

A Apple revelou a data e hora da conferência e abertura da WWDC (Worldwide Developers Conference) 2019. O evento acontece no dia 3 de junho, às 10h da manhã no horário local (14h no de Brasília), no McEnergy Convention Center, em San Jose, Califórnia (EUA).

O WWDC 2019 será realizado entre os dias 3 e 7 de junho. Na Keynote de abertura a Apple apresentará as principais novidades do iOS 13, do MacOS 10.15, do watchOS 6 e do tvOS 13.

Por mais que o evento seja focado em software, existe a possibilidade da empresa apresentar o novo Mac Pro e seu monitor — os hardwares, entretanto, devem chegar apenas no fim do ano ao mercado.

Conserto gratuito de teclados

Um dos principais problemas relacionados ao MacBook Pro das últimas gerações é o teclado. Apesar de dividir opiniões, o modelo chamado de borboleta pode ser um problemão para muita gente, já que não é raro ele simplesmente dar defeitos em teclas. Por conta disso, a empresa ampliou seu programa de conserto da peça em determinados aparelhos de sua linha.

Em post no blog oficial da empresa, ela explica como funciona o programa. Primeiro, ela reconhece os problemas de MacBooks, MacBooks Air e MacBooks Pro, com teclados que contam com caracteres que repetem, não funcionam ou apresentam teclas “emperradas”.

Nestes casos, a empresa se compromete a fazer o serviço de conserto de forma gratuita.” O tipo de serviço será determinado depois que o teclado for examinado e pode envolver a substituição de uma ou mais teclas ou o teclado inteiro”, explica a companhia.

O usuário que achar que se enquadra nos quesitos apresentados pode entrar em contato com a Apple de duas formas. A primeira é indo até algum centro de serviço autorizado pela companhia. Outro método é ir até uma Apple Store em busca de manutenção local.

“O MacBook será analisado antes de qualquer serviço para confirmar se está qualificado para esse programa”, aponta o comunicado. Depois disso, o tipo de serviço será apresentado ao usuário determinando o tempo que o aparelho terá de ficar na manutenção. “Se o MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro tiver algum dano que impossibilite o serviço, esse problema precisará ser reparado primeiro. Em alguns casos, pode haver um custo para o reparo”, completa.

O teclado dos laptops da companhia são uma polêmica há tempos. Tanto que a empresa já informou que a peça será redesenhada para os modelos seguintes de MacBooks.

Deixe seu comentário: