A apresentadora Tatá Werneck passou mal e cancelou entrevista com Ivete Sangalo no “Lady Night”

A apresentadora Tatá Werneck precisou cancelar as gravações para a nova temporada de seu programa, o Lady Night, que aconteceriam com Ivete Sangalo nesta quinta-feira (30).

A assessoria de Tatá Werneck revelou que por indicação médica, a noiva do ator Rafael Vitti precisou cancelar a gravação. “Tatá vem passando muito mal durante as gravações da nova temporada do ‘Lady Night’. Ela tem hiperêmese gravídica que provoca uma forte náusea, vômito e pressão baixa. Ela está sendo acompanhada por uma equipe médica que a orientou a cancelar a gravação de hoje com a cantora Ivete Sangalo. Ivete, que é mãe de três filhos e amiga de Tatá, recebeu uma ligação da própria apresentadora”, disse a assessoria em nota ao UOL.

Em seu perfil oficial no Instagram, a contratada da Globo falou sobre o seu estado de saúde e os problemas que vem enfrentando durante sua gestação.

“A tão amada por todos nós Ivete foi absolutamente gentil e carinhosa comigo de novo. Iríamos gravar hoje o ‘Lady Night’, mas por ordens médicas precisei cancelar porque minha pressão estava muito baixa e tava tudo girando (e eu tenho um limite alto pra gravar passando mal). Só posso ir até aonde meus médicos permitem”, explicou Tatá Werneck, que teve queda de pressão.

“E quando tenho que cancelar o Multishow me dá todo apoio e cancela! Agradeço também à querida Ana Furtado, Letícia Spiller e Luciano Huck pelo apoio incondicional que me deram. Estou fazendo tudo que eu posso! Estou triste. Passo muito mal, muito enjoo ainda e cansaço. Mas quando minha médica diz que não posso seguir eu paro. E toda a equipe apoia. Meu corpo dá os sinais. Seguimos na tentativa de gravar mesmo sabendo que estou diferente. A pequena bebê de nome provisório Clovis agradece”.

Dia das Mães

A atriz e apresentadora Tatá Werneck, que está esperando sua primeira filha com Rafael Vitti, fez um texto superfofo para a filhota que ainda não nasceu no último Dia das Mães.

“Ainda não sei como é sua carinha, Rainha, mas você já veio me ensinando muito e nem nasceu ainda. Que eu possa te dar todo o colo que precisa, todo apoio, que saiba não julgar suas escolhas, dizer as palavras certas, te gere a menor quantidade de traumas possíveis pra economizar na terapia. Que você queira desabafar comigo. Que diga pras suas amigas ‘pra minha mãe pode falar. Eu conto tudo pra ela'”, começou Tatá.

Tatá não parou a carta emocionante por aí. “Que eu saiba o limite entre educar e respeitar sua privacidade como mulher com seu próprio jeito e caminho. Que não repita o que não gostaria que fizessem comigo. Mesmo sem perceber. E que daqui a um ano, acorde com seu sorriso pra me lembrar que a partir de hoje SEREI SUA MÃE PRO RESTO DE NOSSAS VIDAS! Te amo, rainha! (Leia esse post daqui a… não sei em que idade uma criança aprende a ler. Lembrar de fazer esse curso o quanto antes)”, finalizou ela, que recebeu mensagens de diversas mamães famosas.

Deixe seu comentário: