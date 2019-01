A Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE), em parceria com a AJE Capão da Canoa, promovem um evento que promete movimentar a orla gaúcha neste sábado (19), em Atlântida

A Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE), em parceria com a AJE Capão da Canoa, recém-criada, promovem um evento que promete movimentar a orla gaúcha neste sábado (19). O complexo Rambla Roubadinhas by Tramontina, localizado na Avenida Central de Atlântida, com cerca de cinco mil hectares, estará ofertando aos veranistas atividades que envolvem lazer, compras e bate-papo. Expositores de várias marcas consagradas no mercado estarão comercializando seus produtos, além de opcionais em esportes e entretenimento, que passam por quadras de tenis, pedalinhos e gastronomia, entre outros.

A partir das 19h, as portas estarão abertas, com um bate-papo, às 20h, sobre empreendedorismo, sob a tutela de Laura Bier Moreira e Bruna Tramontina. O ingresso é gratuito. A presidente da AJE POA, Laura Pamdolfo, adianta que no dia 23 de janeiro, a entidade também promove outro debate na Capital, com foco em como vender mais, anunciando nas redes sociais. O encontro ganha palco no Garden Pub do Espaço Unisinos, na Avenida Nilo Peçanha.

