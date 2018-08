A atriz Beatriz Segall foi internada em estado grave em São Paulo

Beatriz Segall está internada em estado grave em São Paulo. A artista, de 92 anos, enfrentou uma pneumonia recentemente e sofreu uma queda em seu apartamento. A informação sobre a internação da atriz foi confirmada pelo secretário da artista, Adilson Ricardo: “Ela está no hospital há pouco mais de uma semana, e vem sendo bem tratada”.

A assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein não tem emitido boletins sobre seu quadro clínico. Segundo o funcionário de Beatriz Segall, as informações sobre o seu estado de saúde serão passadas pela família da artista.

Em 2013, ela surpreendeu os seus fãs ao ser vista com um grande hematoma no olho após tropeçar e cair em um buraco de uma calçada no Rio de Janeiro. “A prefeitura diz que a culpa é do proprietário e que não tinha responsabilidade, mas como que a prefeitura não fiscaliza o proprietário?”, reclamou, indignada. “O Rio está muito abandonado, feio, sujo, esburacado. Fico admirada de os cariocas não reclamarem”, disparou ela.

Em 2015, Beatriz sofreu uma lesão no braço, após uma queda no palco durante a apresentação da peça “Nine – Um Musical Feliniano”, em São Paulo. Na ocasião, ela passou por uma cirurgia no membro direito, e teve que ser substituída no espetáculo.

A última participação da atriz na TV foi na série “Os experientes”, também em 2015. Recentemente, a novela “Vale tudo” está sendo reexibida pelo Canal Viva, em comemoração aos 30 anos de seu lançamento. A obra é uma das mais marcantes da carreira da atriz, eternizada no papel da vilã Odete Roitman.

Antes disso a atriz, que começou a carreira na extinta TV Tupi, fez carreira em emissoras como Record e Bandeirantes antes de chegar a TV Globo, nos anos 1980. Sua estreia foi em “Sol de verão”, seis anos antes de seu maior sucesso como atriz. Também participou de “Barriga de aluguel, vivendo a personagem Miss Penélope Brown, “De corpo e alma” e “Anjo mau”, nos anos 1990. Em 2001, Gloria Perez trouxe Beatriz Segall para interpretar mais uma vez Miss Penélope Brown, dessa vez em “O clone”.

