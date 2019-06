A atriz Carla Diaz será Suzane von Richthofen no filme “A Menina que Matou os Pais”

Carla iniciou a carreira ainda criança. Ficou conhecida ao viver a personagem Maria em Chiquititas (SBT) e popularizou a expressão “insh’Allah” ao interpretar Khadija da novela “O clone” (TV Globo), exibida entre 2001 e 2002. Seu último trabalho na TV foi uma participação em “Espelho da vida” (TV Globo), em 2018. Outros nomes do elenco do filme ainda não foram divulgados.

“A história todo o mundo conhece. O que as pessoas não conhecem é o que precedeu a história”, disse em entrevista ao portal de notícias G1, em julho do ano passado.

Ele define a produção como um “thriller psicológico de suspense” e promete “detalhes e discussões nunca antes debatidos sobre o caso”.

O longa-metragem está previsto para chegar aos cinemas em 2020 e contará a história real da jovem que, com a ajuda do namorado e do cunhado, planejou o assassinato dos pais em 2002.

Atualmente, Carla Diaz ainda está em período de férias após o fim da novela “Espelho da Vida”. Apesar disso, ainda segundo a Quem, ela está animada com o projeto.

Em entrevistas recentes, a atriz, que já tem grande experiência nos palcos de teatro e na televisão, com várias novelas no currículo, já havia dito que as oportunidades no cinema eram um desejo profissional.

O crime

O casal Richthofen foi morto a pauladas enquanto dormia. O crime foi cometido pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, à época namorado e cunhado de Suzane. Ela foi condenada a 39 anos de prisão por ter sido considerada mentora da ação e cumpre pena em Tremembé (SP).