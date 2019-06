A atriz Emilia Clarke disse que Daenerys Targaryen, sua personagem em “Game of Thrones”, salvou sua vida

Emilia Clarke contou para a revista Variety que Daenerys Targaryen, sua personagem em “Game of Thrones”, salvou sua vida. A atriz contou que focar no trabalho a ajudou a superar as hemorragias cerebrais que sofreu pouco antes da estreia da série.

“Eu sempre digo que Daenerys literalmente salvou minha vida. Ao dar vida a ela, eu mergulhei em cada temporada porque era realmente uma questão de vida ou a morte“, afirmou a atriz, em uma entrevista para Regina Hall.

“Eu me senti muito poderosa ao perceber que ela estava me salvando. Eu só tinha olhares pra ela. Esse foi o meu único ponto de foco e que me permitiu não pensar em coisas assustadoras, apenas em entrar no set“.

Emilia também falou sobre sua reação ao ser contratada para a saga.

“Eu estava muito feliz por estar empregada. Foi meu primeiro emprego. Eu sabia que estar em um programa da HBO era incrível, mas mais do que isso, eu sabia que ter um salário regular que não fosse apenas servindo mesas seria maravilhoso“, declarou a atriz, relembrando seu trabalho como garçonete antes da fama.

A atriz ainda falou sobre seu crescimento pessoal ao longo da série.

“Eu cresci muito como mulher. Eu comecei ainda criança. Eu sei, eu tinha 23, mas mentalmente eu era muito imatura”.

Arrecadação

Os fãs de “Game of Thrones” encontraram uma maneira positiva de mostrar o seu apoio ao ator Kit Harington, que interpretou Jon Snow na série. A iniciativa veio depois da notícia de que Harington havia se internado em uma clínica de reabilitação para tratar do estresse e do uso abusivo de álcool.

Um site de arrecadação de fundos levantou mais de 41 mil libras esterlinas, o equivalente a mais de R$ 200 mil, para uma causa favorecida por Harington.

A instituição, nesse caso, se chama Mencap, e atua na facilitação do aprendizado para pessoas com deficiências. Em entrevistas e depoimentos, Harington contou que seu apoio à organização vem da experiência com o primo Laurent, que tem problemas de aprendizado.

“Crescendo ao lado de Laurent, eu sempre soube que as pessoas que têm esse tipo de deficiência têm os mesmos sonhos para suas vidas que todos os outros jovens do mundo. No entanto, muita gente se sente constrangida, ou tem medo de errar, ao interagir com essas pessoas, e por isso elas são deixadas de lado”, disse o ator em uma ocasião.

“Precisamos mudar isso, e parar de ignorar os talentos e contribuições que essas pessoas podem trazer para a nossa sociedade. Por isso, me pareceu incrível a oportunidade de trabalhar com a Mencap”, completou.

Na campanha montada pelos fãs, o organizador Steven Garner expressa o seu apoio a Harington: “Kit nos deu tanta alegria interpretando o Rei do Norte, Jon Snow, durante a última década. Este levantamento de fundos é para mostrar o quanto apreciamos o suor e a habilidade que ele trouxe ao papel”.

Deixe seu comentário: