A atriz Luana Piovani desabafa sobre a dificuldade de deixar os filhos em casa enquanto viaja para encontrar o namorado

A atriz Luana Piovani, 43 anos, fez uma transmissão ao vivo para falar com seus fãs sobre a dificuldade de viajar e deixar os filhos. Ela vai encontrar o namorado, o jogador israelense de basquete Ofek Malka, de 23 anos, e ficará quase duas semanas longe das crianças. Ela é mãe de três filhos: Dom, Bem e Liz, todos frutos do relacionamento com o ex-marido.

“É difícil, mas é preciso. Claro que o Ben teve febre, né? (…) Graças a Deus o Pedro [Scooby, ex-marido] está em Portugal e passou em casa para passear com as crianças. O aconchego de ter alguém da família faz diferença, mas acho que é um pouco emocional também, porque eles fazem um super drama”, começou ela seu relato.

“Eu estou a cinco dias fazendo um trabalho digestivo para conseguir viajar, desfazendo a culpa que a gente tem por ser mãe. Por que a gente sente isso, né? Quando eu saio para trabalhar é mais fácil. Bom, estou saindo para trabalhar e está tudo bem, mas agora eu não estou saindo para trabalhar, e mesmo assim eu me dou esse direito, de namorar, de ser feliz.

(…) É preciso para a gente se manter viva e feliz. (…) Depois que a gente vira mãe, claro que a gente vira em primeiro lugar mãe, mas não podemos esquecer a miga, a mulher, a profissional e todas as outras coisas que existem dentro da gente”, continuou Luana.

Ela esclareceu que o Ben já está bem, a febre está baixa, mas que ficou bem nervosa quando soube que o filho não estava bem. A atriz também contou que da última vez que viajou Scooby estava casa, o que a deixou mais tranquila, e ela não estava indo namorar.

Luana aproveitou para responder algumas perguntas de fãs e disse que a relação dela com Scooby está indo, na medida do possível: “Vai dar tudo certo, eu viajei, eu achei que a gente ia poder ser amiguinho, mas não ia dar”. Os fãs dela, por sua vez, apoiaram sua decisão de viajar e ser feliz:

“Luana, você está certíssima! A vida tem que ser preenchida em todos os aspectos. Filhos crescem e depois vão cuidar da vida deles”. Outro comentou: “Quero te ver feliz Lu. Boa sorte e aproveita muito”.

Ex-marido

Após passar por uma situação de quase morte nos últimos dias (ao surfar em Portugal), uma novidade positiva começou a rondar a vida de Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani, no sábado. De acordo com sites especializados em fofocas sobre celebridades e subcelebridades, ele vai ser pai novamente.

Um amigo do surfista, Harley Alves, que está viajando com ele pela Europa, compartilhou no Twitter a grande novidade, porém, apagou pouco tempo depois. A assessoria de Scooby não confirma a informação. E o amigo do surfista não voltou a falar sobre o assunto em sua conta do Twitter mas o print compartilhado por colunistas agitou os internautas.

Ainda não há detalhes sobre quem é a mãe do suposto bebê. Caso a informação se confirme, as apostas se concentram sobre Cintia Dicker, a nova namorada do atleta. Ou mesmo a cantora Anitta, que recentemente manteve um relacionamento com ele.