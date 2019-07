A atriz Luana Piovani respondeu a um post machista do apresentador Britto Jr.

Luana Piovani não quis se aborrecer com polêmicas machistas e homofóbicas durante suas férias e resolveu responder a Britto Jr. somente nesta terça-feira (30). Na última semana, a atriz foi atacada por comentários desnecessários feitos pelo ex-apresentador da Record TV a respeito do fim de seu casamento com Pedro Scooby.

“Oi, querido Britto, estava de férias sendo feliz. Agradeço suas palavras, mas mulheres maravilhosas não precisam de homens, precisam ser felizes! Sou muito! Quanto ao termo ‘maricas’, sou muito feliz rodeada de pessoas da comunidade LGBTQ+, que merecem todo o nosso respeito”, declarou ela.

Na ocasião, o jornalista disse que Piovani estava “precisando de um homem de verdade em sua vida”.

“Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles, mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem parceiros, por falta de héteros no mercado”, postou ele.

Ex-marido e Anitta

Após a cantora Anitta relembrar a primeira vez que ficou com Pedro Scooby, em 2016, Luana Piovani falou novamente sobre o ex-marido nas redes sociais. Em uma foto de sua viagem para Ibiza, na Espanha, a apresentadora reforçou que foi ela quem terminou o relacionamento dos dois no começo deste ano.

Piovani postou uma imagem em que aparece de biquíni, caminhando pela praia e recebeu um elogio de um seguidor. “Perfeição de mulher…como que alguém pode trocar uma ferrari dessas por uma carroça daquelas?…parabéns pela perfeição, Lu”, comentou o admirador.

Foi aí que a estrela de “Luana é de Lua” resolveu falar sobre o fim do casamento com Scooby. “Ele não trocou, viu. Quem disse adeus fui eu”, afirmou em resposta ao fã.

Luana e Pedro se separaram em março desde ano, dois meses após a família se mudar para Portugal. Em entrevista a um programa do país, a apresentadora disse que a mudança foi uma das razões do término. “Quando chegamos aqui, as coisas ficaram mais claras com relação ao nosso relacionamento. E a distância ficou grande. No Brasil, eu tinha nove funcionários na minha casa, ele cheio de eventos, eu também… Quando chegamos aqui, era em casa, uma vida familiar. Daí, a gente conseguiu entender o que estava acontecendo. E para que a gente mantivesse a harmonia da casa, resolvemos nos separar”, explicou.

Na época, o surfista chegou a fazer um post no Instagram para anunciar a separação. “Se fosse ficar aqui contando quantos momentos incríveis já vivemos juntos, teria que escrever no mínimo um livro! Mas nem sempre foi o céu e o mais importante é que nunca perdemos a nossa amizade! Hoje depois de 8 anos, seguimos amigos e pensando sempre na felicidade das nossas 3 preciosidades em primeiro Lugar. @luapio conte sempre comigo, nessa jornada louca que é a vida!”, se declarou.

“Pedro, tu és pedra e em ti edifico o que quiser. Edificamos. ‘To’ aqui desde que nos conhecemos, sempre estive. Um amor não morre ele se transforma. Te amo e sempre grata também por tantas lições e evoluções. Hoje eu voo graças a você”, respondeu Luana.

O ex-casal têm três filhos, Liz, Dom e Bem, e já havia se separado durante um breve período em 2016, quando Scooby ficou com Anitta pela primeira vez… Fato relembrado esta semana pela cantora em entrevista à Marie Claire. “Eu e o Pedro nos conhecemos há três anos, numa festa. Quando ele estava dando em cima de mim, falei: ‘Não fico com homem casado, não’. Ele respondeu que estava solteiro e me mostrou umas matérias. Aí pensei: ‘Ahhh, vou pegar porque esse cara é gato, hein?’. Peguei. Isso faz três anos”, contou ela.

A voz de ‘Bola Rebola’ também explicou por que o relacionamento não deu certo da primeira vez. “Ficamos juntos uns meses, mas eu, na época, não estava que nem estou hoje – ‘deixa a vida me levar’. Não queria fazer nada que as pessoas pudessem saber, porque iriam achar que eu era pivô de separação e tenho pavor dessas coisas. Não quero me envolver em treta de ninguém, então fiquei bem reservada. Mas é muito complicado ter namoro assim, por isso a gente terminou”, confessou.

Anitta e Pedro assumiram o namoro no começo de junho, durante uma viagem à Indonésia, mas, segundo a cantora, eles voltaram a se falar em março, pouco tempo depois da separação com a apresentadora. “Aí, dessa vez, ele me mandou mensagem no meu aniversário, mandou flor, e a gente voltou. Não fico conversando de ex com meu namorado, não. Converso sobre mim. Respeito a família dele, o passado, não me meto”, afirmou Anitta em referência às polêmicas com Luana Piovani.

