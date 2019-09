Marjorie Estiano é indicada ao Emmy Internacional

A atriz Marjorie Estiano foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Emmy Internacional. A premiação é considerada por muitos como o Oscar da televisão.

Ela concorre pelo trabalho na série Sob Pressão, uma produção da TV Globo com a Conspiração Filmes, em que interpreta a médica Carolina.

A atriz comemorou a indicação. “Muito orgulho. Muito agradecida por essa indicação. O Sob Pressão é realmente um projeto muito especial, muito sensível e muito necessário. Eu vejo isso, eu ouço e eu sinto em mim, na equipe, no público. É uma luz muito forte, de largo alcance. Me sinto muito honrada em fazer parte dele e da equipe mais inacreditável do mundo. Honrada em ter a oportunidade de me servir de todos os inúmeros ensinamentos que ele proporciona. Eu agradeço sempre e quando a gente percebe o olhar de pessoas de outra cultura, que tem outras questões, outra realidade, vem junto uma esperança, uma sensação de acolhimento, de pertencimento. A gente percebe que não está sozinho. Que estamos sendo vistos e ouvidos! A saúde é um tema muito importante no mundo todo e um espelho de cada país. O Brasil é lindo, com gente muito trabalhadora, bem-humorada, criativa, forte, perseverante. Acho que a nossa indicação fortalece ainda mais esse processo de apropriação das questões do nosso país. É mais um sopro a empurrar o barco pra frente. Parabéns! Parabéns! Parabéns! Parabéns aos profissionais da saúde!”, disse a atriz, que protagoniza a série ao lado do ator Júlio Andrade.

A indicação foi motivada pela segunda temporada da atração, que soma 11 episódios. O texto é assinado por Jorge Furtado e redação final de Lucas Paraizo. No Emmy Internacional 2019, Marjorie concorre com atrizes da Hungria, Índia e Reino Unido.

As indicações foram reveladas nesta quinta-feira (19), e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 25 de novembro em Nova York, nos Estados Unidos. O Brasil conseguiu emplacar, no total, oito finalistas.

Além de Marjorie, “Ópera Aberta – Os Pecadores de Pérola”, produção da HBO Latin America e O2 Filmes, concorre na categoria Programa de Arte.

O “Especial de Natal Porta dos Fundos” tentará levar o troféu de Melhor Produção de Comédia e “A Primeira Pedra”, parceria do Canal Futura e Couro de Rato, está na categoria de Documentário. A terceira temporada de “1 Contra Todos”, série da Fox e Conspiração Filmes, emplacou nos indicados de Drama.

Em Programa de Língua Estrangeira nos Estados Unidos, a terceira temporada de “Magnífica 70”, da HBO Latin America e Conspiração Filmes, conquistou uma indicação. “Se Eu Fechar os Olhos Agora”, da TV Globo, tenta levar como Filme Para TV/Minissérie, e “Hack The City”, da Fox, entrou na categoria de Série Curta.

Pelo segundo ano seguido, a Globo não conseguiu a indicação de nenhuma novela. Argentina (“100 Dias Para Enamorarse”), Colômbia (“La Reina del Flow”), África do Sul (“The River”) e Portugal (“Vidas Opostas”) estão no páreo.

