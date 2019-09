A atriz Sonia Braga, às vésperas dos 70 anos: “Resolvi acreditar em reencarnação”

Faltava pouco para a pré-estreia de “Bacurau”, e Sonia Braga não saía do saguão do Cine Odeon, no Centro do Rio de Janeiro. Cumprimentava todo mundo com um selinho. Foi assim com o amigo Daniel Filho. E com o funcionário da limpeza, que lhe pediu uma selfie.

“Sou muito simples. Só estou vestida assim porque tenho respeito às cerimônias, mas gosto mesmo é da minha calça normal”, diz a atriz, usando um vestido preto que contrasta com seus cabelos, agora branquíssimos. No peito, um colar com pingente em forma de Brasil.

Ao sentar-se no sofá do hall do cinema para esta entrevista, Sonia troca o scarpin de salto 15 pelo chinelo que saca de uma bolsa de pano. Pede desculpas pela voz rouca. Na véspera, havia estado na manifestação pró-Amazônia, na Praia de Ipanema. Aliás, diz que ficou surpresa com a “reação fraca” da plateia quando gritou “salvem a Amazônia!” ao microfone do Odeon, assim que o elenco subiu ao palco para apresentar o filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. No longa, vencedor do prêmio do júri em Cannes e em cartaz no Brasil desde quinta-feira (29), ela dá vida à médica Domingas, mulher sem papas na língua e importante figura da cidadezinha de Bacurau.

Aos 69 anos, Sonia falou por uma hora e meia sobre a carreira e o país que deixou há 30 anos para morar nos Estados Unidos – primeiro, em Los Angeles, em seguida, em Nova York, onde vive há duas décadas. Disse que, depois de umas férias por lá, decidiu se mudar de vez para os EUS, no final das década de 1980, quando ficou sem trabalho no Brasil.

“Estava de férias em Nova York e voltaria para rodar um filme, que já estava certo. Mas aí o diretor escolheu outros atores, e eu me vi desempregada. Resolvi ficar e estudar inglês. Mas sempre esperando um convite para trabalhar no Brasil, e ele não chegou”, lembra ela que, após jejum de 20 anos, voltou ao cinema brasileiro em “Aquarius”, em 2016.

A atriz também comentou a mudança no visual (“cabelo branco combina mais comigo, é uma libertação, um símbolo de liberdade”) e contou como lida com a perspectiva da morte.

“Tenho vontade de conhecer muitos lugares do mundo, aí começou a me dar aquela ansiedade de “não vai dar tempo”. Então, resolvi acreditar em reencarnação. Vou escolher cinco lugares ótimos para ir nesta vida e, quando reencarnar, vou aos outros”, afirma Sonia, que completa 70 anos em junho.

Ela falou ainda como, aos 8 anos, ajudou a mãe, que ficou sozinha com sete filhos e sem um tostão após a morte de seu pai.