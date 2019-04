A Bolsa de Valores terminou o dia em queda

O Ibovespa encerrou em queda nesta terça-feira (2), em realização de lucros após subir 4,52% em três sessões, também influenciado pelo viés mais negativo no cenário externo, enquanto investidores permanecem na expectativa de novidades sobre a pauta de reformas do governo, em particular mudanças nas regras de aposentadorias. O Ibovespa caiu 0,70%, aos 95.386,76 pontos.

