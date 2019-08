A camiseta de basquete de Barack Obama é leiloada por 485 mil reais

Um comprador anônimo pagou US$ 120 mil (cerca de R$ 485 mil) por uma camiseta de basquete que foi utilizada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, na sua passagem pela Punahou High School, no Havaí, em 1979.

A peça foi guardada por Peter Noble, que estudou no mesmo colégio, apesar de ser três anos mais jovem, segundo descrição da Heritage Auctions, empresa responsável pelo leilão, que terminou no final de semana.

O uniforme número 23 coincide com o utilizado por Obama em uma foto publicada no anuário da Punahou High School, em 1979, quando ele tinha apenas 18 anos – 30 anos antes de se tornar o 44° presidente dos Estados Unidos.

Além de ter jogado basquete, Obama é um fã da modalidade e, sempre que possível, vai aos ginásios acompanhar partidas tanto do basquete universitário quanto do profissional. Recentemente, o ex-presidente, por exemplo, esteve na Scotiabank Arena, em Toronto, no Canadá, para acompanhar Raptors e Golden State Warriors pela final da NBA.

Visita ao Brasil

“Não pode ter mercado funcionando direito sem ter um governo que funciona, sem Estado de Direito, sem transparência. Se há corrupção e uma empresa precisa pagar propina, não há bom governo nem um capitalismo que funcione” disse Obama em visita ao Brasil em maio.

Quem esperava ouvir Obama falar sobre Donald Trump, os problemas da política internacional, a ascensão da direita na Europa ou os rumos seguidos por Jair Bolsonaro no Brasil se frustrou. Durante palestra em um evento de inovação digital em São Paulo, Obama fez uma ode ao poder do capitalismo, do livre mercado, da educação e de governos bem geridos para atacar os grandes desafios da humanidade, como a crescente desigualdade econômica e o aquecimento global.

Obama participou de um bate-papo de 50 minutos no Vtex Day, evento promovido pela empresa de tecnologia Vtex no SP Expo, pavilhão de eventos na zona sul de São Paulo.

Diante de uma plateia de 10 mil pessoas, a maioria empreendedores, Obama abriu o discurso lembrando sobre como uma professora da escola onde estudou no Havaí aos 10 anos de idade conseguiu inspirá-lo a seguir adiante com os estudos.

“O poder de inspirar uma criança é um dos maiores presentes que um professor pode dar. Um mau professor pode te ensinar álgebra e outras coisas. Mas grandes professores conseguem te ajudar a identificar as coisas que impedem você de ser aquele que você quer ser”, disse o ex-presidente dos Estados Unidos.

