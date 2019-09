A cantora Gretchen relembrou sua participação em programa de TV com Van Damme: “Insinuou que estava excitado”

Em entrevista ao canal de Giovanna Ewbank no YouTube, Gretchen desabafou sobre o momento que teve com Jean-Claude Van Damme. Em 2001, ela e o astro de Hollywood dançaram juntos no “Programa do Gugu”. Ao fim da música, Van Damme aparece juntando as mãos entre as pernas e se curvando, como se tivesse ficado excitado.

No vídeo do canal GIOH, a cantora disse não gostar de relembrar o assunto. “Pelo amor de Deus… É proibido em entrevista. Ele insinuou que tinha ficado excitado enquanto eu estava dançando do lado dele. Só que ele mentiu porque em seguida entrou a propaganda e ele sentou naturalmente. Mas ele tirou o boné, botou na frente… eu tenho um ódio mortal de quando as pessoas falam disso”, esclareceu.

Visivelmente constrangida com o tema, Ewbank mudou imediatamente de assunto. “Que horror, eu não sabia dessa história”, disse.

Em sua biografia, lançada em 2015, ela fala mais sobre a atitude do astro. “Van Damme era um cara extremamente frio. Tudo o que ele fez no palco do Gugu foi apenas uma encenação… Gugu me provocava para que eu dançasse mais e incendiasse aquele momento. E o Van Damme não deixou por menos, me acompanhando à maneira dele… Ele é um ator mesmo”, explicou.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine mostrou que é fã de Gretchen. A cantora e ícone brasileiro foi ao canal de Giovanna Ewbank e acabou falando sobre a atriz.

Ao falar da jovem, a mãe de Thammy Miranda foi só elogios. “Ela é pleníssima, eu amo a segurança dela pela idade que ela tem. É tão determinada, segura de si”, disse.

Uma conta no Twitter marcou Bruna no trecho do vídeo em que Gretchen a cita. Feliz, a atriz não perdeu tempo e retribuiu o carinho: “Ganhei meu dia!”.

Maisa entrou no papo para também demonstrar o quanto gosta da cantora. “Ela te chamou de pleníssima! A aclamação, meu pai”, escreveu a apresentadora.

