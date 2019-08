A cantora Lady Gaga financia projetos escolares em cidades que sofreram massacres

A cantora Lady Gaga, de 33 anos, contou em suas redes sociais suas próximas ações de caridade. Com a intenção de financiar mais de 160 projetos escolares, a cantora anunciou que ajudará instituições de ensino em cidades que sofreram massacres violentos recentemente nos Estados Unidos.

Segundo a publicação na página oficial de Gaga no Facebook, sua intenção é levar esperança para as últimas três cidades que sofreram violência armada: Dayton, em Ohio; Gilroy, na Califórnia; e El Paso, no Texas. Os valores que serão doados para cada cidade e instituto não foram divulgados pela cantora.

As doações serão feitas em parceria com a Born This Way Fundation, de que a Gaga é dona, com a DonorsChoose, uma organização sem fins lucrativos. Para a cantora, é fundamental a canalização de toda essa frustração e tristeza para fazer o bem ao próximo.

“Quero canalizar minha confusão, frustração e fúria para a esperança”, escreveu a cantora. “Meu coração vai para aqueles que foram tirados de nós muito cedo e para suas famílias, entes queridos e comunidades que são deixadas para sofrer. Todos têm direito a leis que os façam sentir seguros em suas comunidades”.

Entre as ações divulgadas, Lady Gaga dará cadeiras infláveis para estudantes com deficiência e kits de ciência para alunos do quinto ano.

O último massacre aconteceu no dia 3 de agosto quando um atirador abriu fogo dentro de um supermercado da rede Walmart, localizado na cidade de El Paso, no Texas, e matou 20 pessoas.

Este ataque ocorreu menos de uma semana após um jovem de 19 anos invadir a Festa do Alho de Gilroy, um festival gastronômico na Califórnia, e matar a tiros três pessoas. O adolescente, que se matou na sequência, também deixou outras 12 pessoas feridas.

Acusação

A música Shallow, de Lady Gaga com o ator Bradley Cooper, fez um sucesso astronômico. A canção, inclusive, foi a trilha do filme Nasce Uma Estrela, também protagonizado pela cantora.

No entanto, de acordo com acusações, há controversas acerca da autenticidade da canção. Segundo o site PageSix, um músico chamado Steve Ronsen está acusando a cantora de ter copiado a progressão de notas musicais de uma música sua lançada há seis anos.

“O sr. Ronsen e seu advogado estão tentando obter dinheiro fácil de uma artista de sucesso. É vergonhoso e errado. Eu aplaudo Lady Gaga por ter a coragem e integridade de se posicionar a favor de artistas de sucesso que recebem acusações parecidas. Se o Sr. Shirian continuar com o caso, Lady Gaga vai lutar vigorosamente e vencer”, disse o comunicado proferido pela equipe da cantora.

No entanto, o advogado de Ronsen afirmou que há semelhanças notórias entre as duas músicas, Shallow e Almost. “Em um esforço para resolver esse assunto amigavelmente meses atrás, meu escritório providenciou para o time legal de Lady Gaga, a pedido deles, um relatório oficial de um renomado e respeitado musicólogo e professor que determinou que existem significativas semelhanças de tempo, melodia, ritmo e harmonia entre os dois ganchos das músicas em questão. O time dela ainda tem que providenciar ao meu escritório um relatório oposto de um musicólogo, que nós já pedimos inúmeras vezes”, disse ele”.

Vale frisar que o sucesso da música foi tão proeminente que, com “Shallow“, é a quinta vez que uma música de Lady Gaga emplaca na All Time Chart, categoria que reúne as canções com mais de seis milhões de pontos de audiência.

