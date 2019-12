Magazine A cantora Marília Mendonça mostra o corpo seis dias após parto do filho

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

Marília Mendonça: "Tá tudo uma bagunça e eu me perguntando como vivi tanto tempo sem essa bagunça". Foto: Reprodução/Instagram Marília Mendonça: "Tá tudo uma bagunça e eu me perguntando como vivi tanto tempo sem essa bagunça". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça, seis dias após o nascimento do filho, Léo, mostrou uma foto de seu corpo no pós-parto. Em frente ao espelho no banheiro de casa, a cantora comentou sobre os primeiros dias com o bebê. “Maternidade real. Tá tudo uma bagunça e eu me perguntando como vivi tanto tempo sem essa bagunça”, escreveu neste domingo (22), no Instagram Stories, a goiana, que teve o herdeiro em parto normal.

Bem-humorada, Marília mostrou, mais cedo, sua sala repleta de objetos do bebê. Além de berço eletrônico no qual o bebê descansava, havia um carrinho cinza e uma cadeirinha de balanço automática. “A decoração da minha sala”, escreveu. Ela ainda explicou porque seu filho sempre aparecia com luvinhas após ser questionada por um seguidor. “Temperatura da mãozinha e do pezinho é mais baixa do que do resto do corpo… recém-nascidos estão sempre geladinhos nessas partes”, afirmou a sertaneja. E a maternidade deixou Marília tão encantada que ela até mudou seu usuário do Twitter para “Mãe do Léo”. Modo mamãe coruja ativado com sucesso!

Tal pai, tal filho

No sábado (21), Marília identificou uma semelhança entre o namorado, Murilo Huff, e o primeiro filho do casal: uma expressão feita pelo recém-nascido fez com que ela se lembrasse de imediato do pai do bebê. “Qualquer semelhança com a testa do meu pai gravando vídeo é mera coincidência. PS: não impliquem com as manias do seu boy…”, postou a artista, que escolheu o tema “Safári” para o quartinho de Léo. Ao se deparar com foto, Murilo riu e entrou no clima da brincadeira: “Meu orgulho”.

Um penteado improvisado feito por Marília nos primeiros fios do herdeiro rendeu uma foto divertida, compartilhada por ela na web: Léo surgiu de moicano e com shortinho de dinossauros. “Fala rapaziada”, legendou a goiana. Empolgado com o clique, Murilo comentou: “Estilosão de moicano”. Um time de famosos amigos do casal também não resistiu ao post. “Ai meu Deus! Que benção! Que amor! Viva esse amor!, exclamou Sabrina Sato, mãe de Zoe, que está aprendendo as primeiras palavras com 1 ano de vida. “Oin, que coisa mais linda! Parabéns, Marília. Ele é uma gostosura”, escreveu a sertaneja Paula Mattos. A atriz Nívea Stelmann completou: “Que delícia”.

