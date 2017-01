A CIA libera 11 mil documentos secretos sobre o Brasil

Nos últimos três meses, a CIA (agência de inteligência dos Estados Unidos) liberou para acesso público na internet aproximadamente 11,1 mil documentos que citam o Brasil.

Esses arquivos, produzidos da década de 40 até 1990, fazem parte de estimadas 13 milhões de páginas classificadas com algum grau de sigilo. Entre os documentos estão telegramas, análises semanais e anuais sobre o país, artigos de jornal e recomendações sobre política externa.

Em julho de 1986, a agência desenvolveu um relatório secreto em que tratou dos esforços do PT para deixar de ser “partido dos operários” para ampliar a base de militância e angariar eleitores mais jovens. No documento, a CIA diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava “intensificando tratativas” com o ditador de Cuba, Fidel Castro.

Outros papéis mostram interesse sobre programas espaciais e projetos de produção de armas no Brasil, além de um “relatório especial” no qual a agência de inteligência demonstra simpatia à figura do general ditador Emílio Garrastazu Médici.

