Nesta terça-feira, dia 5, às 9h, no Ateliê da Imagem, “A construção do leitor literário”, bate-papo com Peter O Sagae. Para alunos de Magistério, Graduação Pedagogia e Letras e mediadores da leitura em geral. Também no dia 5, às 18h30, na Biblioteca Moacyr Scliar, “A volta ao mundo em 80 mitos”, com a escritora paulista Rosana Rios. Público: Professores, bibliotecários e outros mediadores de leitura.