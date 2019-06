A convocação de Willian para a vaga de Neymar tem gosto de decepção

Neymar foi cortado da Seleção Brasileira devido a uma lesão no tornozelo ocorrida no primeiro tempo do amistoso de quarta-feira (05) contra o Catar, em Brasília. A saída de Neymar, que agora cuidará de sua defesa no caso em que é acusado de estupro por uma modelo, abriu uma vaga no time que se prepara para a Copa América, competição que será realizada no Brasil.

O convocado foi Willian, de 30 anos, do inglês Chelsea. Ele esteve nas Copas do Mundo de 2014 e de 2018. Nesta última, na Rússia, quando o Brasil caiu nas quartas de final ante a Bélgica, o atacante jogou muito aquém do esperado e decepcionou. Para muitos, a presença de Willian entre os jogadores que representarão o Brasil na Copa América traz um gosto amargo.

Havia a expectativa de que o convocado fosse Vinicius Júnior, 18, ou Lucas Moura, 26. O ex-flamenguista, devido à temporada de estreia surpreendentemente positiva pelo Real Madrid, que poderia ter sido até melhor se ele não fosse prejudicado por uma lesão que o afastou por dois meses dos gramados (início de março a início de maio).

Mais do que impactar em números – dois gols em nove jogos no Campeonato Espanhol –, ele se tornou rapidamente querido da exigentíssima torcida merengue, jogando na posição ocupada antes por um dos maiores ídolos da história do Real, Cristiano Ronaldo.

O ex-são-paulino, por uma temporada mais do que decente pelo Tottenham – dez gols em 32 partidas no disputadíssimo Campeonato Inglês –, tendo, de quebra, sido o responsável pela classificação do time londrino à decisão da Champions League – marcou os três gols na vitória por 3 a 2 sobre o Ajax no jogo de volta da semifinal.

Talvez até Dudu, 27, do Palmeiras, vital para o funcionamento do time, merecesse mais estar na seleção do que Willian.

Oração

A manhã de quinta-feira (06) foi de oração para Tite. Após dormir pouco e ser obrigado a desconvocar o atacante Neymar da Copa América, o técnico da Seleção Brasileira foi à igreja Paróquia Divino Espírito Santo, que fica perto do hotel onde o time estava hospedado em Brasília. O treinador permaneceu alguns minutos no local em silêncio e sozinho.

Quando retornou da igreja, o treinador foi interceptado por fãs que lhe pediram fotos e autógrafos antes de a equipe viajar para Porto Alegre, onde o time jogará o amistoso contra Honduras, no domingo (09), no estádio Beira-Rio.