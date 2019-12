Mundo A Coreia do Norte chama o primeiro ministro do Japão de idiota e ameaça com míssil balístico real

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. (Foto: Divulgação)

A ditadura de Kim Jong-un na Coreia do Norte disparou uma série de críticas e xingamentos ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em comunicado publicado pela mídia estatal KCNA neste sábado (30), horário local.

Na mensagem, atribuída a um diretor do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, o regime chama Abe de “idiota”, “perfeito imbecil” e “anão político”.

A nota foi publicada após Abe dizer que o teste feito pela Coreia do Norte na quinta-feira disparou mísseis balísticos — o regime de Kim nega, e diz que usou “sistema de lançamento múltiplo de foguetes” (leia mais no fim da reportagem).

“Aquele que nasce idiota nunca se cura. A frase se encaixa perfeitamente ao primeiro-ministro japonês Abe, cuja ignorância e estupidez foram trazidas à luz quando ele disse que os recentes testes com sistemas de lançamento múltiplo de foguetes conduzidos pela Coreia do Norte são lançamentos de mísseis balísticos”, diz o texto publicado.

Em seguida, a mensagem diz: “Abe poderá ver o que é um míssil balístico real em um futuro não muito distante e debaixo de seu nariz”.

A nota ainda cita as negociações paralisadas entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, e critica o governo japonês por acreditar que o presidente Donald Trump vá apoiá-lo contra o regime de Kim. “Ele parece achar que os EUA vão gostar de suas declarações sobre a ‘ameaça do norte’ neste momento em que as relações EUA-Coreia do Norte estão sob um impasse. O pensamento do anão político é muito pobre”.

Coreia do Norte e Japão

A relação ruim dos dois países asiáticos se deteriorou ainda mais após a Coreia do Norte retomar os lançamentos de projéteis em direção ao Mar do Japão — também chamado Mar do Leste. Em outubro, Tóquio afirmou que um disparo lançado por Pyongyang caiu em águas japonesas.

No início de novembro, Abe também criticou a Coreia do Norte por violar as resoluções da Organização das Nações Unidas que proíbem o regime de Kim Jong-un de lançar mísseis balísticos — declaração também repudiada pela ditadura norte-coreana.

O que a Coreia do Norte disparou?

O teste de quinta-feira foi o quarto de um lançador múltiplo de mísseis de grandes dimensões desde agosto. Ele representaria um avanço em comparação com o de setembro, quando a KCNA afirmou que ainda era necessário testar alguns pontos, segundo a agência France Presse.

